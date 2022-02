Anuel AA explota y defiende a Yailin de las críticas y ataques: "Nadie la va a tocar"

Anuel AA y Yailin La Más Viral Foto © Instagram / Anuel AA

Desde que hicieron oficial su relación, Anuel AA y Yailin no han dejado de demostrar lo enamorados que están en redes sociales. Y aunque los dos tienen una gran cantidad de seguidores que les apoya, la realidad es que también reciben críticas constantemente, sobre todo la dominicana, a la que no dejan de comparar con la ex del boricua, Karol G.

Cansado de los ataques a su chica y las comparaciones, el puertorriqueño explotó y salió en defensa de la joven dominicana. Lo hizo a través de las historias de Instagram de Yailin, donde volvió a comentar que se va a casar con ella y pidió que dejen de criticar a su futura esposa.

"Nos vamos a casar. Mira la habladera de mierda que tienen de Yailin, corten corten. Paren de hablar mierda, yo soy un bandido, están hablando mierda de mi mujer", dijo el puertorriqueño, que aparece junto a su chica en el vídeo.

"¿Cuándo han visto que han linchado a alguien que ande conmigo? ¿Cuándo han visto que han faltado el respeto a alguien que ande conmigo? Nunca. A Yailin nadie la va a tocar y para todo el que hable en las redes en la vida real tiene consecuencias", agregó el intérprete de "Dictadura", que no va a permitir que nadie le falte el respeto a la cantante.

Fue a principios de año cuando se comenzó a rumorear una posible relación entre Anuel AA y Yailin La Más Viral, cuyo nombre real es Jorgina Guillermo Díaz. Unos rumores que no tardaron en confirmar los protagonistas de esta historia de amor con fotos y vídeos juntos con los que no dejan lugar a dudas: están juntos y muy enamorados. Tanto que incluso ya tienen planes de pasar por el altar.

A finales de enero, la joven dominicana enseñó el anillo de compromiso que le regaló su futuro esposo y juntos afirmaron que hay boda.

Además de mostrar su complicidad en el plano amoroso, la parejita del momento también está a punto de lanzar su primera colaboración juntos, una canción que verá la luz el próximo 14 de febrero.

