Nace Victoria, la hija de Señorita Dayana

Señorita Dayana, su pareja y la recién nacida bebé Victoria Foto © Facebook/ Señorita Dayana

La reguetonera cubana Dayana Chávez Victoria, -más conocida como Señorita Dayana, anunció este lunes a sus fanáticos el esperado nacimiento de Victoria, su primera hija, quien llegó al mundo el 30 de enero luego de un parto natural del que ambas salieron saludables.

En un emotivo post, en el que habla a nombre de la bebé, la cantante dijo a sus seguidores que demoró un poco en dar a conocer la noticia porque lo más importante ahora es velar por la preciosa niña y darle todo el amor del mundo.

La hermosa Victoria, fruto de la relación de la artista con su novio Mario, nació a las 4:13 de la tarde del domingo 30 de enero y pesó 7,6 libras.

“Dice mi mamá que está muy orgullosa de mí porque fui la mejor bebé del mundo mientras estuve en su pancita y que también hicimos un gran trabajo en equipo en el parto!!”, se lee en la publicación, escrita como si fueran las palabras de Victoria.

"Las dos estamos muy bien y saludables. Gracias a Diosito. Pero ella lleva una semana dándome besitos y cariñitos y sin dormir casi muy pendiente de mí. Creo que es un poquito exagerada pero entiéndanla, soy su primer bebé", dice otro fragmento del tierno mensaje.

"Por eso creo que no había publicado nada mío. Ah y también porque no me gustan mucho los paparazzis", bromea al final, con un emoticon de risa y una flecha que invita a ver una graciosa foto donde aparece Victoria ocultando su rostro con sus diminutas manitas, como si realmente no quisiera que la retrataran.

Acompañando el dulce mensaje, Señorita Dayana compartió esa y otras fotos de la encantadora pequeña y una junto a la recién nacida y su pareja.

Los fans de la cantante han dado más de 16 mil likes y "Me encanta" a la publicación solo en Facebook, que ya acumula por encima de los tres mil comentarios; mientras que en Instagram, las reacciones y mensajes también rondan esas cifras.

“Muchas felicidades, miles de bendiciones y gracias por compartir tu felicidad con nosotros”, dijo una internauta. “¡Una bebé preciosa! ¡Muchas bendiciones para ella! ¡Felicidades a su mami y a toda la familia!”, agregó otra usuaria.

Hasta el momento, son miles de comentarios llenos de buenos deseos y de palabras de cariño para la recién estrenada mamá que no puede ocultar en cada instantánea su enorme dicha, esa que demostró desde el momento en que supo que esperaba un bebé.

En octubre de 2021 anunció la gestación a todos sus fanáticos, en un simpático video donde mostraba imágenes de las pruebas de embarazo, y otras en las que ya se le notaba la pancita, así como varias fotos de las ecografías que le realizaron en esos primeros meses.

Luego, en noviembre, volvió a enternecer a todos en las redes sociales al compartir otro clip de la fiesta de revelación de sexo o gender reveal. La cantante y su pareja contaron con la ayuda de un helicóptero, familiares, amigos y cientos de papelitos con forma de mariposas rosas para revelar que esperaban una niña.

A los pocos días del inicio de 2022, la reguetonera cubana mostró cómo se preparaba para la llegada de Victoria bailando, en compañía de un equipo médico en la sala de un centro de salud en la ciudad de Miami. "¡¡Preparándonos y tomando todas las precauciones para la llegada de Victoria!! Que está cada vez más cerca", escribió la artista en la descripción del post.

Luego en un comentario a la misma publicación aclaró que todavía quedaban algunas semanas para el nacimiento de la bebé. "Pero estoy emocionada y prefiero en esta recta final, ponerle esa actitud para olvidarme un poco de los nervios por el parto", agregó.

Días después subió a su perfil oficial de Instagram el tema musical que tituló “Victoria” y que obviamente dedicó a la niña. En la directa, Señorita Dayana se emocionó hasta las lágrimas al compartir un fragmento de la letra: "Como es que lo que estoy sintiendo no lo entiendo y aun así es lo más bonito que me ha pasado en la vida. Oye, tú, no te buscaba y aún así yo te esperaba y el de arriba así lo quiso. Es tan inmenso, tan perfecto y ahora entiendo que eres tú, el amor de mi vida, mi bendición".

