Carolina Barrero regresará a Cuba en abril si no tiene noticias de Maykel Osorbo

La activista cubana e historiadora del arte Carolina Barrero anunció este viernes que regresará a Cuba si antes del próximo 4 de abril no tiene ninguna noticia sobre el estado de salud del rapero Maykel "Osorbo" Castillo.

Barrero, que llegó a España a inicios de febrero tras ser expulsada por el gobierno cubano, ofreció una conferencia de prensa desde Madrid en la que habló de los artistas Maykel Osorbo y Luis Manuel Otero Alcántara, detenidos en cárceles de la isla.

"De llegar el 4 de abril y no tener ninguna noticia ni respuesta sólida, el mismo avión que me trajo [de Cuba] me va a volver", declaró Barrero desde el Ateneo de Madrid.

Recordó que ese día se cumple un año de que Osorbo y Otero protagonizaran una protesta que terminó con el encarcelamiento de ambos creadores independientes, por tanto Barrero consideró que se trata de una fecha razonable.

"Sé que volveré", enfatizó la activista cubana tras preguntarle por el temor de regresar a la isla y sufrir las consecuencias de enfrentar el régimen.

La joven cubana explicó que Maykel Osorbo presenta desde hace meses dolencias que no han sido correctamente diagnosticadas y su salida de Cuba estuvo condicionada porque el rapero recibiera atención médica.

"Maykel tiene comprometidos los ganglios linfáticos del torso superior. Son ganglios que son duros y le duelen. Ha tenido fiebre, dolor de cabeza y cansancio. No sabemos qué tiene porque las pruebas que le han hecho son muy pocas y él no ha querido tratarse de manera invasiva", argumentó Barrero.

Asimismo, recordó que hay casos de presos políticos en Cuba que no recibieron una atención médica adecuada y solicitó, por razones humanitarias, tener acceso a un especialista imparcial fuera de la isla.

Barrero, que además es ciudadana española, permaneció "regulada" por las autoridades migratorias de Cuba tras vincularse a los movimientos San Isidro y 27N y enfrentó el acoso del régimen, a lo que respondió con más activismo y acciones que le llevaron a ser víctima de acoso por parte de la Seguridad del Estado y detenciones en manifestaciones pacíficas en la vía pública.

El más reciente suceso tuvo lugar horas antes de su salida forzada de Cuba, cuando apoyó a algunos de los familiares de los cubanos juzgados por las protestas del 11J.

Carolina Barrero forma parte del grupo de activistas y opositores cubanos que el régimen exilió de manera obligatoria, entre los que se encuentran Héctor Luis Valdés Cocho, Esteban Hernández y Yunior Rodríguez, entre otros.