Madre de tres jóvenes cubanos detenidos en las protestas del 11J denuncia injusticias y maltratos

Elizabeth León, la madre de cuatro manifestantes del 11 de julio en Cuba, denunció en redes sociales los maltratos y abusos que están sufriendo los familiares de los detenidos.

Los hijos de León participaron en las protestas del barrio La Güinera, en La Habana. Uno de ellos fue liberado, dos –Frandy González y Santiago Vázquez– fueron juzgados en enero por el delito de "sedición" y la fiscalía les pidió 20 años de privación de libertad. El tercer hijo –José Antonio Gómez– se encuentra a la espera del juicio.

Cuenta la mujer que actualmente está encamada, padece de retención de líquido en el cuerpo por lo que sería internada este viernes en un hospital y tiene la presión muy alta desde la última visita a sus hijos el pasado 8 de febrero a la prisión del Combinado del Este.

Relata que en medio de sus problemas de salud las autoridades le programan las visitas a la prisión por separado, razón por la cual ella acudió a las oficinas de 15 y K en El Vedado para solicitar que sus tres hijos coincidieran en un solo encuentro.

Luego de que los oficiales accedieron, afirma León que el día de la visita llegó al Combinado del Este a las 06:00 am acompañada de otros familiares.

"Allí fue tanto el disgusto que hasta me desmayé porque no querían dejarnos entrar a todos, querían que yo entrara con una sola persona. Me encuentro mal, con líquido en todo el cuerpo, por eso fui para que se me diera la visita esperando un ingreso que tengo el viernes. Los factores de la comunidad me dijeron que me iban a ayudar, que no iba a haber problemas, que me iban a ayudar a que juntaran a mis hijos en las visitas, porque estoy pasando mucho trabajo con esos viajes al Combinado del Este", explicó.

Sin embargo, sintió que todo era un engaño, pues aunque llegó a las 06:00 am la dejaron pasar a la visita a las 02:00 pm, como castigo por quejarse y, para colmo, la obligaron a firmar un papel donde decía que si volvía a reclamar le suspenderían los encuentros.

"Hay maltratos, se están cometiendo injusticias no solo con los muchachos, sino con nosotros los familiares, con las madres, estamos siendo maltratados. Desde las seis de la mañana que estaba en el Combinado me dieron la visita a las 2:00 pm y nos sentaron en una oficina después de yo haber perdido el conocimiento, por "portarnos mal", por reclamar que se estaba haciendo una injusticia, de que se estaba reclamando una cosa que estaba planificada. Nadie pide disculpas, por el contrario, me hicieron firmar un papel donde decía que el día que fuera a reclamar algo me quitarían la visita a mis hijos", detalló.

Entre lágrimas, León afirma que todo es un engaño: "No sé por qué todo es un engaño. Me siento mal, muy mal y muy engañada, estoy haciendo este video como la única arma que me queda", afirmó.

Al final de su video, posteado en Facebook por Wilber Aguilar, padre de otro manifestante condenado a 23 años a pesar de sus problemas de salud mental, la mujer expresó: "Se está maltratando a la población, al pueblo, tengo la presión muy alta desde que salí de allí. Siempre he vivido engañada de esta Cuba, me da pena decirlo porque es mi Cuba, pero es la verdad".

Recientemente León se reunió con el cardenal cubano Juan de la Caridad García Rodríguez, arzobispo de la Arquidiócesis de San Cristóbal de La Habana, a quien pidió apoyo para detener la violencia contra los manifestantes del llamado 11J en la isla.

Además, en entrevista reciente con CiberCuba, la madre reveló que Vázquez, uno de sus hijos, se encuentra con serios problemas psiquiátricos tras la violencia que vivió durante las protestas y está con medicación.

Hasta ahora, más de 720 personas continúan privadas de libertad por el estallido social de julio de 2021, de casi 1,400 que fueron detenidas, según el conteo de la organización independiente Justicia 11J.