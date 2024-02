Fallece madre del preso político cubano Yonay Moreu Leal, manifestante del 11J en Cárdenas

La madre del preso político cubano Yonay Moreu Leal, condenado a 15 años de privación de libertad por manifestarse el 11 de julio de 2021 en Cárdenas, en la provincia Matanzas, falleció a los 59 años, este domingo, a causa de un infarto.

La noticia de la muerte de Carmen Leal Herrera la dio a conocer en las redes sociales el activista cubano Marcel Valdés, quien recordó que Bellita, como era conocida la mujer, comenzó con el padecimiento “desde que la dictadura castrista la separó de su hijo, en cada visita ella salía con dolor en el pecho”.

“Otra madre más que no aguantó el peso del dolor, otro familiar que fallece estando su ser querido injustamente preso”, apuntó Valdés.

Captura de Facebook/Marcel Valdés

Además acompañó su publicación con fotos tanto de la mujer fallecida como de Yonay en la prisión donde se encuentra internado.

“Vean en una de las fotos en las condiciones que está Yonay, el régimen lo tiene totalmente destruido”, escribió.

Recordó que Bellita era una mujer aguerrida, que no dejó de luchar por la libertad de su hijo, además la calificó como “una excelente madre y una gran cubana”.

Auguró que ella desde el cielo cuidará a su hijo y que él saldrá de la cárcel.

Compartió un poema que Yonay dedicara a su madre tres meses antes de que esta falleciera. “Yonay sabía que su madre no estaba bien”, añadió.

-Poema de un preso para su madre...

La deuda del preso....

Quizás hoy escriba tu poema preso, momentos robados de amargos sucesos, hoy mi vida presa descansa en tus besos, deuda disfrazada que no pago preso. Mi cobija vieja se está destiñendo, su luz se me apaga en triste momento. Si todo se acaba no tengo tus besos ya no tengo nada doble deuda tengo. Mi vida está dada cuánto lo lamento. La mente marchita todo lo sostengo, sostengo tus años los mezclo en mis sueños, te regalo todos los años que tengo. El calor que mana cuando te sostengo nada se compara en el universo. Extraño tu cara y también tus besos tu luz se me apaga que tristeza tengo. Cobija sin pago que engendrado mis sueño, voluntad infinita en tiempos funestos, escultora hábil que creó mi cuerpo, sin ti no soy nada porque ya no sueño. Por eso te escribo la deuda que tengo.

Captura de Facebook/Marcel Valdés

Esta lamentable pérdida sucede a pocos días que la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) denegara la solicitud de una Ley de Amnistía que buscaba la liberación de presos políticos del régimen cubano.

La notificación, recibida por Wilber Aguilar Bravo – padre del preso político del 11J, Walniel Luis Aguilar Rivera, está fechada el 8 de febrero de 2024. En ella, la ANPP acusó recibo de la petición oficial presentada el 19 de enero en el Capitolio Nacional.

La solicitud, presentada ante el Parlamento cubano a finales de enero por iniciativa de actores de la sociedad civil cubana, contaba con un respaldo significativo, acumulando 2,314 firmas de apoyo, incluyendo 546 de familiares de presos políticos y el 80% de residentes permanentes con derecho a voto.

Sin embargo, la notificación oficial no especificó los motivos concretos de la denegación, simplemente declarando que la tramitación era "improcedente" por no cumplir con ciertos requisitos legales, sin detallar cuáles.