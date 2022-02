General Torres como Baudel y Chanes de Armas

El general (r) Hugo Torres Jiménez, un símbolo del sandinismo, acaba de morir en una cárcel nicaragüense, en trágico paralalelismo con su colega venezolano Raúl Isaías Baudel y el obrero cubano Mario Chanes de Armas, asaltante del Moncada y expedicionario del Granma, a quien Fidel Castro encarceló 30 años, que cumplió sin una concesión, ni siquiera a la muerte de su único hijo.

Los gobiernos de Nicaragua, Venezuela y Cuba son aliados, auxiliándose mutuamente con intercambio de información de Inteligencia, Contrainteligencia, económicamente, incluidas donaciones a La Habana para rebajar la tensión social tras el 11J y la articulación de un canal migratorio hacia Estados Unidos, vía Managua.

Pero sus lazos, también incluyen la similitud en el maltrato y persecución de antiguos compañeros de lucha, que han tenido la virtud de discrepar frente a los delirios totalitarios y empobrecedores de revolucionarios degenerados en dictadores y captadores de remesas en dólares norteamericanos.

El nicaragüense Hugo Torres Jiménez, el venezolano Raúl Isaías Baudel y el cubano Mario Chanes de Armas fueron hombres valientes y leales a sus principios, que pagaron con sus vidas los caprichos totalitarios de destrozadores de naciones como los sátrapas Daniel Ortega Saavedra, Hugo Chávez Frías y Fidel Castro Ruz, unidos en pasión saturniana.

Conocido como "Comandante Uno" y el sandinista de las dos gestas, Torres consiguió la liberación de los presos del FSLN, incluido el propio Daniel Ortega, que no solo ha destrozado al sandinismo, sino que ha perseguido y encarcelado a sus antiguos compañeros, como el general recién fallecido y la legendaria Dora María Téllez, actualmente encarcelada, junto a otros opositores.

El general venezolano Raúl Isaías Baudel rescató a Hugo Chávez de la isla de La Orchila, donde fue llevado tras su derrocamiento y arresto, durante el fallido golpe de estado de 2002; el rescatado presidente lo nombró ministro de Defensa, pero en 2007 el rescatador discrepó de la línea radical impuesta por el comandante llanero y comenzó su calvario, que culminó con su muerte en la cárcel por COVID-19, en octubre pasado.

Isaías Baudel era Comandante de la Brigada de Paracaidistas en Maracay y un aliado histórico de Chávez; fueron compañeros en el ejército y en los ochenta crearon el Movimiento Bolivariano Revolucionario 200, que desembocó en el Movimiento Quinta República (MVR), partido con el que el comandante llanero ganó la presidencia, en 1998.

Baudel no reconoció a los golpistas y encabezó la resistencia de los sectores militares leales al presidente, que se llamó Operación Rescate de la Dignidad; tras la vuelta de Chávez a Miraflores fue nombrado Comandante General del Ejército y ministro de Defensa, de 2006 a 2007; cuando cayó en desgracia por sus discrepancias con la radicalidad chavista y oponerse a la reforma constitucional, derrotada en las urnas.

Chanes de Armas fue el preso político más antiguo del mundo, cumpliendo 30 años de cárcel; y su vida fue parábola inequívoca del drama cubano contemporáneo, como escribió Wilfredo Cancio Isla, tras una maratónica entrevista de tres días con Mario, exiliado en Miami y que empezaba a padecer las brumas del Alzheimer.

''Mi hijo murió a los 22 años'', contó Chanes, sin poder contener el llanto. "Nunca pude disfrutar de su presencia fuera de la prisión'', contó entonces.

Chanes fue líder sindical en los barrios habaneros de Puentes Grandes y La Ceiba, se vinculó a Fidel Castro, a través de su amigo, el fotógrafo Fernando Chenard Piña, luego asaltó el Moncada, donde resultó herido en una mano, durante la balacera en torno a la posta 3, cumplió prisión, se exilió en Miami y fue expedicionario del yate Granma.

Arrestado en julio de 1961, acusado de una supuesta conspiración para matar a Fidel Castro, que Chanes siempre negó, siendo condenado a treinta años de cárcel, cumplidos íntegramente, en la condición de Plantado, presos políticos cubanos que no aceptaron el régimen carcelario castrista.

"No me amnistiaron, no me soltaron, cumplí hasta la última hora'', sentenció Chanes de Armas quien abogó por extirpar el rencor y el odio, entronizados en Cuba por su verdugo.