Leoni Torres sorprende con otra canción de Polo Montañez

El cantante cubano Leoni Torres sorprende a sus seguidores con otro tema de Polo Montañez, a un año del éxito de su versión de Si fuera mía, del también compositor pinareño.

“Ustedes me pidieron que cantara más canciones de Polo Montañez y aquí estamos preparándolo”, dijo Torres este domingo en su cuenta de Instagram, donde comparte un vídeo en el que se escucha fragmentos de su versión del reconocido tema Canten.

Tras dar a conocer esta nueva propuesta, una de sus seguidoras le comentó que “esas canciones tan hermosas del maestro Polo, ahora interpretadas por ti, son la octava maravilla del mundo”.

“Pura verdad! Una canción y letras en grandes latitudes. El legado a Polo MONTAÑEZ! Leoni Torres, una maravillosa vos “, dijo otro de sus seguidores.

El cantante cubano en los últimos tiempos está imparable. Recién estrenó el videoclip de su nuevo tema "Pista 6", con la participación de la actriz cubana Beatriz Valdés, recordada por el público cubano por su protagónico en el filme La bella del Alhambra.

También tuvo un rotundo éxito en el concierto "Dos generaciones, una sola Cuba", que ofreció junto al cantante y compositor cubanoamericano Willy Chirino en el James L. Knight Center, además de su presentación para cerrar el 2021 en el Flamingo Theater Bar de Miami.

Cantar junto a Chirino fue hacer realidad uno de los más grandes sueños de Leoni Torres. "El niño de Santa Cruz del Sur que escuchaba a Willy Chirino y se sabía sus canciones. Hoy cumplo uno de mis sueños cantando junto a usted. Es un gran honor cantar a su lado. Gracias por la invitación", comentó en Facebook en aquella ocasión.

El 2021 fue un gran año para el cantante cubano, quien decidió residir en ese año con su familia en Estados Unidos.

También estuvo nominado a los premios Latin Grammy 2021, por su álbum "Alma Cubana", un disco en la categoría de 'Mejor Álbum Tropical Tradición'.

Para los fanáticos de la música de Polo Montañez y los seguidores de Leoni Torres, CiberCuba comparte la letra del tema Canten.

Canten

¿De qué le sirve al cantor que tenga cuatro canciones?

Si no sabe en donde pone la voluntad

Otros que creen que el dinero viene siendo lo primero

Y escriben cosas que a mí no me dicen na', ah-ah

Sin embargo los que son brillantes como la luna

No hay quien le' ofrezca una oportunidad

Qué cantidad de poetas, se les llenan las gavetas

De cosas interesantes que son verdad

Y mucho más, ah-ah-ah-ah, ah-ah-ah

Pero claro

Por eso estamos como estamos

Yo mantengo aquel refrán que en Cuba se usa bastante

"No van lejos los de adelante si los de atrás se van"

Y mientras me gano el pan con el sudor de mi frente

Un día seguramente me escucharán

Me entenderán, ah-ah-ah-ah, me buscarán

No digo yo, ja

Deja que cante

Canten, conmigo canten (oye)

Hagamos una canción que se levante (pero que canten todos)

Canten, conmigo canten

Hagamos una canción que se levante

Que nadie venga a decirme que van lejos los de adelante

Deja que al que venga atrás le den un chance

Y tú verás

Canten, conmigo canten (oye)

Hagamos una canción que se levante (pero que canten todos)

Canten, conmigo canten

Hagamos una canción que se levante

Y el que quiera unirse al coro que lo haga en el instante

Ayudando a la canción que se levante para que canten

Canten, conmigo canten

Hagamos una canción que se levante

Vamos a montarnos todos en esta guagua gigante

Tarareando una canción que todo el mundo la cante, que se levanten

Canten, conmigo canten

Hagamos una canción que se levante (eso digo yo)

Que nadie se haga la idea que van lejos los de adelante

Deja que al que venga atrás le den un chance y tú verás

Canten, conmigo canten (oye)

Hagamos una canción que se levante (oye)

Y el que quiera unirse al coro que lo haga en el instante

Ayudando a la canción que se levante, pero que canten

Canten, conmigo canten

Hagamos una canción que se levante (ahora todos conmigo)

Canten, conmigo canten

Hagamos una canción que se levante (más fuerte, más fuerte)

Canten, conmigo canten

Hagamos una canción que se levante (eso es)

Canten, conmigo canten

Hagamos una canción que se levante (pero que canten todos)

Canten, conmigo canten

Hagamos una canción que se levante

Vamos a montarnos todos en esta guagua gigante

Y que monte Peñarder para que el coro levante, pero que canten

Canten, conmigo canten

Hagamos una canción que se levante (pero que canten todos)

Canten, conmigo canten (oye)

Hagamos una canción que se levante

Que todos canten

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.