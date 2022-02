Cubano abandona concurso en TV española: Necesito saber si mi mamá está comiendo o no en Cuba

El concursante cubano Kenny Álvarez Foto © Captura de video / Telecinco

El joven cubano Kenny Álvarez abandonó voluntariamente el programa de telerrealidad (reality show) ‘La casa de los secretos 2’ -que emite la cadena Telecinco de la televisión española- preocupado por la situación de su madre en Cuba.

“Necesito saber si mi mamá está comiendo o no en Cuba”, argumentó el concursante para dejar el plató de filmación de un programa que premia con 200,000 euros al ganador del concurso, elegido por la audiencia.

Natural de La Habana y graduado del Instituto Superior del Arte (ISA), Kenny tiene 30 años y vive en Barcelona. Según el portal de la cadena, Kenny es modelo y creador de contenido, pero sus seguidores en redes sociales lo conocen como un apasionado al baile de reguetón, y otros ritmos cuyos pasos enseña en tutoriales.

"Tengo un canal de YouTube, me subí a la azotea de mi casa y empecé a hacer tutoriales de cómo mover la cadera y se empezaron a hacer virales", reseñó el bailarín para ‘La casa de los secretos 2'.

Kenny no estaba atravesando su mejor momento en el concurso cuando decidió marcharse. De hecho, estaba en la lista de los nominados para abandonar el programa. "He vivido el concurso a tope, las pruebas, con mis compañeros, los bailes, las peleas, las risas…Para mí todo ha sido increíble. Creo que fue el día de mi nominación, unos días antes estaba un poco flojo”, declaró antes de marcharse.

La preocupación por su familia en Cuba no le permitía concentrarse en la competición. "El hecho de estar nominado para mí supuso una puerta abierta para ir y hacer todo lo que no he podido hacer hasta ahora", afirmó.

"Entendí muchas cosas. Todos tenemos un paso por este concurso y yo lo valoro y lo he valorado muchísimo. El hecho de saber si mi mamá está comiendo o no en Cuba, pensé que podía tolerarlo de cierta manera, pero me he dado cuenta de que no. Me supera no estar haciendo nada por ella", confesó el joven bailarín.

Su marcha del plató de Telecinco no sentó bien a la presentadora del programa, Toñi Moreno. "Sinceramente dices que lo has dado todo, pero yo no te conozco porque no te he visto. Me hubiese encantado conocerte y ver ese concursante que yo proyectaba en mi cabeza. Entiendo que quieras saber cómo está tu madre, pero has perdido una oportunidad tan bonita de llevarte 200.000 euros para tu casa...", le dijo.

Kenny, quien “se busca la vida en Madrid”, según dijo al comienzo del reality, se ocupa de las necesidades de su familia en Cuba desde la distancia. Su intención al participar en ‘La casa de los secretos’ era la de reunir un dinero para poder viajar a la isla.

“Para mí lo más importante en la vida es la familia. Mi madre significa amor y un modelo a seguir. Mi mayor sueño es traerla de mi país y darle todo lo que realmente se merece”, dijo Kenny en la presentación del programa.

La marcha de Kenny coincide con la llegada al programa de la segunda invitada VIP, Isa Pantoja, hija de la cantante folclórica española Isabel Pantoja, quien convivirá con los concursantes en “la casa más vigilada de España”.

Además del bailarín cubano, la segunda edición de ‘La casa de los secretos’ cuenta con una secretaria y una camarera de origen marroquí, de un total de 17 concursantes, de los cuales ahora solo quedan 13 compitiendo por llegar a la final.

Como norma del concurso, cada uno de los participantes tiene un secreto que los demás deben descubrir. Este año, los secretos de los concursantes son: "Recurrí a las colas del hambre para sobrevivir"; "Soy virgen"; "Tengo una hermana que no conozco"; "Cuando me aburro en el sexo, me duermo"; "Intoxiqué a mi barrio con croquetas de cemento"; "Le fui infiel a mi pareja con más de 100 personas"; "He abierto un cadáver"; "Estafé a mis amistades con marcas de lujo"; "Me enganché a comer estropajos"; "Fui catequista y casi tomo los hábitos"; "Me sedujo una amistad de mi madre"; "Mi madre ha querido al dinero más que a mí"; "Tuve un lío con un actor/actriz 20 años mayor que yo"; "Fui una persona obesa que ni salía de casa"; "Mi jefe/a rompió su matrimonio por mí"; "Engañé a mis padres para vivir un amor".

¿Cuál sería el secreto del cubano Kenny Álvarez?

