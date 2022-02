Alex Rodriguez cree que Jennifer Lopez podría empezar a extrañarlo y Marc Anthony reacciona

Hay nuevas noticias sobre la que fue una de las parejas de moda durante años: Jennifer Lopez y Alex Rodríguez. Los ex están poniendo fin a sus acuerdos comerciales para desvincularse plenamente el uno del otro, lo que supuestamente según el expelotero podría hacer que JLo comience a extrañarlo... Una información que no pasó desapercibida para Marc Anthony que no pudo evitar reaccionar al leer él mismo lo que estaría pensando Arod.

Ha pasado casi un año desde que Jennifer Lopez y Alex Rodriguez pusieron punto y final a su romance de cuatro años. Pero además de ser una de las parejas más poderosas de la star system estadounidenses, juntos tenían muchos negocios en común, algo a lo que quieren poner fin. Este trámite ya está en marcha y que según el ex de los Yankees podría ser una oportunidad para que ella comience a extrañarlo.

Así lo reveló una fuente cercana a OK!. "Él cree que Jen podría comenzar a extrañar lo que tenían juntos, pero ella está lista para ponerlo en su espejo retrovisor", comentó la persona.

Estas palabras fueron lo que posteó el portal estadounidense en sus redes sociales, una imagen que llamó la atención de otro ex de la neoyorquina, Marc Anthony, padre de sus dos hijos, que al ver la nueva información, no pudo evitar comentar con varios emoticonos riéndose.

"Ella no quiere ser enemiga, pero tampoco busca una amistad profunda. A-Rod, sin embargo, no pierde la esperanza", comentó la misma persona al portal. "Principalmente recurren a sus respectivos abogados, pero han tenido algunas conversaciones uno a uno, y Alex siempre hace un punto para felicitar a Jen", agregó.

Aunque no sabemos lo que pensará JLo al respecto, parece que su ex Marc no puede evitar reírse al pensar en un posible acercamiento entre ellos.

Captura Instagram

Cabe destacar que la Diva del Bronx está felizmente ennoviada con Ben Affleck, con el que regresó al poco de romper con Alex Rodríguez. En este tiempo, su relación se ha ido consolidando a una velocidad vertiginosa y juntos están disfrutando al máximo de la nueva oportunidad que se han dado en el amor.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.