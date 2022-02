Jennifer Lopez enseña el romántico regalo que le hizo Ben Affleck por San Valentín

Ha llegado el día más romántico del año: San Valentín. Una fecha que se está dejando sentir en el mundo virtual, donde parejas de todo el mundo están festejando su amor. Pero lo que no esperábamos es que Jennifer Lopez y Ben Affleck también celebrasen su amor con todos sus seguidores, que se han quedado sorprendidos al ver el regalo que le hizo el oscarizado actor de Hollywood a su chica...

JLo fue la encargada de mostrar el regalo que le hizo Ben Affleck por San Valentín. Una sorpresa de lo más romántica que derritió su corazón. ¡Y no es para menos!

El actor le hizo un vídeo musical de "On My Way", uno de los temas de su película "Marry Me", cuya letra romántica habla de dos personas destinadas a estar juntas y la ilustró con imágenes suyas. Fotos y vídeos de Ben y Jennifer de niños, adolescentes y también como pareja.

Un montaje en el que intercala imágenes del videoclip oficial y para el que abrió el baúl de los recuerdos para recuperar las imágenes más románticas y bonitas que tiene con la Diva del Bronx cuando estuvieron juntos hace dos décadas. Y es que cabe recordar que los dos fueron pareja desde 2002 a 2004 y estuvieron separados hasta que el año pasado volvieron a darle una nueva oportunidad a su historia.

JLo compartió el regalo que recibió de Ben Affleck por San Valentín a través de 'OntheJLo', la nueva plataforma en la que la mantiene al tanto a sus seguidores y medios sobre sus novedades. Un boletín informativo que arrancó con este regalo tan romántico que no solo ha derretido el corazón de la intérprete de "El Anillo", sino también el de sus fans... ¡Súper bonito!

"Voy a compartir algo muy especial y personal con vosotros que normalmente solo compartiría con mi círculo más íntimo. Es un regalo adelantado del Día de los Enamorados que me ha hecho Ben. Verlo me ha hecho pensar en la travesía del amor verdadero, sus inesperadas idas y venidas, y en que cuando es real, verdaderamente puede durar para siempre", dijo la cantante y actriz de 52 años al compartir el vídeo con sus fieles incondicionales.

Aquí el link para verlo en Vimeo.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.