La romántica sorpresa de Yomil para Daniela Reyes por San Valentín

Este 14 de febrero, día de San Valentín, dejó en Instagram un sinfín de amorosas publicaciones de parte de nuestras celebrities favoritas, que en esta fecha señalada aprovecharon para sacar su lado más romántico y enternecedor con dedicatorias y sorpresas. Dos que celebraron su amor este lunes fueron Yomil Hidalgo y Daniela Reyes, que dejaron a sus fans derretidos con el detalle que tuvo el reguetonero cubano con su chica...

El cantante quiso sorprender a su novia, la influencer Daniela Reyes, con un detalle de lo más romántico. ¡Y vaya si lo logró!

El artista apareció en su casa con un pack cargado de detalles por este día tan especial: rosas rojas, una dedicatoria y un colgante, que a juzgar por la expresión de Daniela, ¡le encantó!

Con la melodía de "To the Moon", la modelo recurrió a su perfil de Instagram para compartir el romántico regalo con el que le sorprendió su chico, que le pidió que cerrara los ojos para no ver lo que traía entre manos.

Para acompañar este detalle tan romántico que tuvo su novia con ella, la joven escribió junto al vídeo: "La más feliz. Hoy 14 de febrero y la más feliz todos los días del año. Te amo". Por su parte, el reguetonero comentó el mismo post con una preciosa declaración: "Te amo con locura". ¡Qué viva el amor!

Daniela Reyes y Yomil forman una de las parejas más populares y seguidas de la farándula cubana. Su relación la hicieron pública en agosto del 2020 y desde ese momento no han dejado de mostrar lo enamorados que están día tras día.

