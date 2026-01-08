La influencer cubana Daniela Reyes sorprendió a sus seguidores al revelar en sus historias de Instagram que su famosa pulsera Juste un Clou de Cartier fue robada hace unos meses en Miami. La aclaración surgió después de que varios usuarios notaran que la joya que luce ahora es diferente a la que llevaba desde hace años.

“Yo tenía un clavo de Cartier, pero era delgadito, muy fino. Lo tuve desde la pandemia, pero me lo robaron aquí en Miami”, contó Daniela. “No quiero decirles dónde ni el contexto, porque no viene al caso, pero fue hace como cuatro o cinco meses. Ya no tenía ese, y el que tengo ahora fue un regalo que me hicieron en Navidad”, explicó en su video.

La influencer compartió su reacción tras recibir decenas de mensajes preguntándole si la nueva pulsera era falsa o si se trataba de otro modelo. “Bueno, yo me quedo fría con las preguntas de ustedes, pero entiendo la duda”, respondió con humor.

La pulsera que menciona Daniela pertenece a la icónica colección Juste un Clou de Cartier, una línea de lujo en la que un simple clavo se transforma en joya. En la web oficial de la marca, los precios varían según el modelo: la versión más fina en oro amarillo, rosa o blanco cuesta alrededor de 4.460 dólares, mientras que el modelo más grueso como el que ella lleva supera los 7.000 dólares.

Aunque perdió una joya de alto valor, Daniela prefirió centrarse en lo positivo y en el significado del nuevo regalo, que ahora lleva con orgullo y sin darle demasiada importancia al incidente.