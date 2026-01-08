La influencer cubana Daniela Reyes sorprendió a sus seguidores al revelar en sus historias de Instagram que su famosa pulsera Juste un Clou de Cartier fue robada hace unos meses en Miami. La aclaración surgió después de que varios usuarios notaran que la joya que luce ahora es diferente a la que llevaba desde hace años.
“Yo tenía un clavo de Cartier, pero era delgadito, muy fino. Lo tuve desde la pandemia, pero me lo robaron aquí en Miami”, contó Daniela. “No quiero decirles dónde ni el contexto, porque no viene al caso, pero fue hace como cuatro o cinco meses. Ya no tenía ese, y el que tengo ahora fue un regalo que me hicieron en Navidad”, explicó en su video.
La influencer compartió su reacción tras recibir decenas de mensajes preguntándole si la nueva pulsera era falsa o si se trataba de otro modelo. “Bueno, yo me quedo fría con las preguntas de ustedes, pero entiendo la duda”, respondió con humor.
La pulsera que menciona Daniela pertenece a la icónica colección Juste un Clou de Cartier, una línea de lujo en la que un simple clavo se transforma en joya. En la web oficial de la marca, los precios varían según el modelo: la versión más fina en oro amarillo, rosa o blanco cuesta alrededor de 4.460 dólares, mientras que el modelo más grueso como el que ella lleva supera los 7.000 dólares.
Aunque perdió una joya de alto valor, Daniela prefirió centrarse en lo positivo y en el significado del nuevo regalo, que ahora lleva con orgullo y sin darle demasiada importancia al incidente.
Preguntas frecuentes sobre el robo de la pulsera de Daniela Reyes
CiberCuba te lo explica: Toca la pregunta para ver la respuesta 👇
¿Qué le sucedió a la pulsera de Cartier de Daniela Reyes en Miami?
A Daniela Reyes le robaron su pulsera Juste un Clou de Cartier hace unos meses en Miami. La influencer cubana compartió esta información en sus historias de Instagram, aclarando que la pulsera que luce actualmente es un regalo recibido en Navidad.
¿Cuánto cuesta una pulsera Juste un Clou de Cartier?
El precio de una pulsera Juste un Clou de Cartier varía según el modelo. La versión más fina en oro amarillo, rosa o blanco cuesta alrededor de 4.460 dólares, mientras que el modelo más grueso puede superar los 7.000 dólares. Estas joyas son conocidas por su diseño que transforma un simple clavo en una pieza de lujo.
¿Cómo reaccionó Daniela Reyes al robo de su pulsera?
Daniela Reyes prefirió centrarse en lo positivo tras el robo de su pulsera. Aunque perdió una joya de alto valor, la influencer recibió una nueva pulsera como regalo de Navidad, a la que le da un significado especial y la lleva con orgullo, sin darle demasiada importancia al incidente.
¿Qué otros regalos ha recibido Daniela Reyes recientemente?
Además de la pulsera Cartier, Daniela Reyes recibió un elegante bolso Hermès como regalo de Navidad. Estos obsequios han causado revuelo en redes sociales, especialmente por las especulaciones acerca de un posible nuevo romance con el joven Rafa Rodríguez.
Archivado en:
Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.