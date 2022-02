Activista cubano sufre asalto con arma blanca en La Habana

El activista cubano Adelth Bonne Gamboa sufrió un asalto con arma blanca en La Habana, en el que fue despojado de varias de sus pertenencias.

“Nunca había pasado por eso, nunca nadie me había puesto un cuchillo de unos 40 cm en mi garganta y en mi barriga, no pude correr, no pude gritar..... Cuando me di cuenta el tipo ese estaba arriba de mí, apuntándome y diciendo que si corría o gritaba me iba a matar...”, refiere el joven activista este martes en su perfil de Facebook sobre el asalto que sufrió en la noche de este lunes cuando se dirigía a su casa, en la esquina de las calles Buenos Aires y Magnolia, en la capital cubana.

En su publicación sobre este hecho refiere también que “con lo único que me quedé fue con mi teléfono y la ropa que traía puesta, se llevó mi gorra, mis audífonos, mi cartera con las tarjetas, el dinero y mi carnet de identidad”.

Asimismo, relata que cuando el asaltante se marchó “caminando con su cuchillo en la mano”, él salió corriendo para un grupo de policías que había justo a una cuadra, en la Vía Blanca y San Julio, “para que vinieran a donde yo estaba porque aún podía ver con la vista al tipo que me había asaltado”

“Con decirles que ellos ni corrieron, cuando llegaron a donde yo estaba, ya el tipo había doblado por una esquina y lo seguí corriendo yo, porque los policía (eran más de diez) iban trotando... Yo llegué primero que ellos y ya no estaba por todo eso”, relata, además, sobre ese momento.

Bonne Gamboa refiere que contó este suceso “para esas personas que aún no me creen cuando yo digo que la PNR no está para cuidar y dar seguridad... Su trabajo es muy claro y es REPRIMIR...En eso sí son buenos”.

El activista aclaró, además, que el teléfono no se lo pudo quitar el delincuente, porque en la oscuridad lo pudo tirar en la tierra y “gracias a Dios no hizo ruido al caer al suelo”.

“Yo estoy bien, aún con un poco de susto pero vivo y sano”, concluye en su publicación.

“¡Ay mijo qué bien que estás sano y salvo! Aquí no se sabe quién es más delincuente: si el propio delincuente o quienes permiten la delincuencia como nuestra "querida y aguerrida PNR". Gracias a Dios que estás bien”, comenta una usuaria en la publicación del activista.

Otros internautas dicen que “cada vez más asumen [la PNR] el papel de protección política de los intereses del régimen en lugar de la seguridad del pueblo” y que los cubanos “estamos solos ante la barbarie”.

“Este país se ha vuelto inhabitable en todos los sentidos. La delincuencia no discrimina entre ideologías políticas, fuiste tú y estás a salvo, pero pudo ser cualquiera, y pudo ser peor”, comenta en su publicación el activista Fernando Almeida.

Almeida refiere además que “sobre la PNR, ya están tan desmoralizado que ni su trabajo hacen, van como fieras sobre los que disienten porque son siempre decentes...”

Esta noticia también se suma a otras sobre los cada vez más frecuentes asaltos en la isla, aunque las autoridades aún no reconocen este fenómeno y se escudan en que es una “nueva campaña de los enemigos” para desprestigiar al país.

Este martes trascendió el asalto a mano armada sufrido por una joven en La Habana, cuando volvía andando a su casa y dos delincuentes la abordaron a punta de pistola para quitarle su cartera.

También a mediados de enero, una familia residente en la provincia de Santiago de Cuba denunció un asalto a mano armada en su vivienda que acabó con el robo de una computadora y un teléfono celular.