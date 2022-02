Anamely Ramos: "La frontera de Cuba no puede estar en el aeropuerto de Miami"

"La frontera de Cuba no puede estar en el aeropuerto de Miami. No lo permitamos", exigió este miércoles la curadora y activista Anamely Ramos, luego de que la compañía American Airlines, siguiendo órdenes del régimen cubano, le impidiera abordar un vuelo de regreso a su país natal.

Ramos señaló que su derecho a regresar a Cuba "es legítimo y justo", pues es un derecho humano, y que todo lo demás, como leyes, reglamentos o protocolos, "deberían ser respetados mientras no violen esos derechos".

"Cuba está violando esos derechos en mi caso. Cuba está pasando su responsabilidad a otros y esos otros están aceptando esa situación. Cuba está generando un problema a través de mí con Estados Unidos porque me lanza a una situación de ilegalidad que yo no provoqué", advirtió.

En declaraciones anteriores, la profesora universitaria y miembro del Movimiento San Isidro explicó que ella no cuenta con residencia en ningún país del mundo que no sea Cuba y que se encontraba en territorio estadounidense con una visa de turismo de una sola entrada que expira en abril próximo; por lo que American Airlines la obliga ahora a convertirse en una inmigrante ilegal.

"En mi están hoy todos los cubanos a los cuales no se les ha permitido regresar en tantas décadas. Con el agravante de que yo no tengo residencia en Estados Unidos, no tengo casa a la que regresar. Mi casa está en Cuba, mi situación legal está en regla en Cuba", precisó la joven.

Asimismo, exhortó a los cubanos a los que el régimen no les ha permitido volver a su país a hablar y gritar en contra de esta violación. "Dejemos de naturalizar estos procesos. No dejemos que Cuba siga pasando su responsabilidad a otros. Ni Estados Unidos como gobierno, ni la aerolínea, ni migración, deberían aceptar ese traspaso de responsabilidad", aseguró.