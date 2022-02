Director del Aeropuerto Internacional de Miami se reúne con Anamely Ramos para analizar su caso

Ralph Cutié, director del Aeropuerto Internacional de Miami, accedió a reunirse con la curadora y activista Anamely Ramos, luego de que American Airlines le impidiera en la mañana de hoy abordar su avión con destino a Cuba, su país de origen y residencia; reportó el medio independiente Cubita Now.

"El gobierno de Cuba le está rechazando la entrada al país, entonces por eso American no puede dejarla abordar el vuelo", explicó Cutié a Ramos en la instalación que dirige, en un intercambio cubierto por la prensa.

Poco antes, Anamely Ramos, una de las integrantes del Movimiento San Isidro, denunció en redes sociales que la compañía aérea americana estaba contribuyendo a la violación de sus derechos humanos al seguir las órdenes del gobierno cubano de no dejarla entrar a Cuba.

Además, señaló que ella no cuenta con residencia en ningún otro país del mundo y que en Estados Unidos se encontraba con una visa de turismo de una sola entrada que vence en abril próximo; por lo que la decisión de American Airlines implica que la defensora de derechos humanos puede quedar ilegal en el territorio estadounidense.

"Y no tengo adónde ir, porque no vivo acá, vivo en Cuba", alegó la joven, y seguido preguntó si podía quedarse en el aeropuerto.

Sin embargo, Cutié afirmó que allí no podía quedarse porque "es una violación de las reglas" del espacio. "No puede quedarse en el aeropuerto si no va a montar un vuelo e irse", precisó el directivo.

Ramos reconoció que la culpa no es de ninguna de las partes implicadas y que la situación debería resolverse en Cuba, pero que American Airlines debía dejarla llegar para que ella y el gobierno cubano resolvieran ese problema.

"Al American no dejarme montar el problema está aquí, que soy yo, que no tengo ahora mismo país", alegó la también profesora universitaria.

Cutié invitó a Ramos a reunirse con él en privado, al igual que con representantes de la aerolínea y oficiales de Inmigración, en aras de encontrar "una solución"; aunque ella insistió en que no piensa pedir asilo político.