Sexto día de protesta: "Spiderman" desafía al régimen desde su balcón en La Habana

Javier Martín Gutiérrez, el campeón de artes marciales mixtas conocido como "Spiderman", completó ayer su sexto día consecutivo de protesta pacífica desde el balcón de su casa en la avenida 31 de La Habana, frente a la terminal de El Lido, sin que ninguna autoridad del régimen se haya presentado ante él.

En un video publicado en Instagram, el deportista —campeón de la Cuban Fighting League en la categoría de 135 libras— declaró con firmeza: "El sistema comunista está muerto. Vieron la seguridad del estado, son ustedes mismos. Mírense las caras. No va a venir nadie."

Spiderman denunció que la Seguridad del Estado visitó a su madre, pero que nadie ha ido a confrontarlo directamente a él.

También retó al psicólogo de la contrainteligencia que supuestamente lo buscaba para evaluar su estado mental: "No ha venido ni siquiera el psicólogo de la contrainteligencia ese que estaba buscando a ver si yo tenía problemas nerviosos. Que venga, que lo voy a poner nervioso a él."

El deportista desafió además a las autoridades a abrir un debate en la televisión nacional y señaló la brecha entre la realidad del país y lo que muestra la televisión estatal: "En tu televisor, en la novela no hay apagones. En la novela no hay loco, en la novela no hay kimiqueros, no hay droga, no hay niño pidiendo dinero. Eso no sale en noticiero ni en la novela."

"Seguimos, 6º día y no pasa nada. Están viviendo a costilla mía", resumió el peleador ante sus seguidores.

En días previos, Spiderman había escalado el tono de sus denuncias y respondido a quienes lo acusaban de inestabilidad mental: No estoy loco, estoy cansado. No meto nada hace años en mi cuerpo. Estoy muy bien mentalmente, físicamente y espiritualmente."

Desde Miami, el rapero y activista Eliecer Márquez Duany, conocido como El Funky y cofirmante de "Patria y Vida", amplificó los videos y lamentó la falta de respaldo popular: "Está manifestándose desde hace días pacíficamente y no ha parado de pedir libertad; sin embargo, no ha recibido ningún apoyo del pueblo cubano, y la libertad es para todos, pero nadie lucha por ella."

La activista Anamely Ramos, del Movimiento San Isidro, pidió "la mayor visibilidad posible" para el caso y advirtió directamente al régimen: "¿Van a ir a cazar a este muchacho con sus hordas de matones a sueldo? Sepan que si lo hacen quedará más en evidencia la mentira escandalosa del que dice ser presidente."

Esa alusión apunta a las declaraciones que Miguel Díaz-Canel hizo el 12 de abril en el programa Meet the Press de NBC News, donde negó la existencia de presos políticos en Cuba y afirmó que nadie es detenido por expresarse.

La protesta de Spiderman se produce en el peor momento humanitario que atraviesa Cuba desde el Período Especial de los años 90, con apagones que alcanzan veinte horas diarias tras el corte del suministro de petróleo venezolano desde el 3 de enero de 2026, y con el 96,91% de la población sin acceso adecuado a alimentos, según el Food Monitor Program.

"La verdad es solo una. Tienen miedo", concluyó Spiderman en su mensaje del sexto día, anunciando que continuará su protesta.