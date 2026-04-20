Peleador cubano mantiene protestas desde su balcón en La Habana: "El sistema está muerto" mientras la ciudad sigue en modo automático

Javier Martín Gutiérrez, conocido como "Spiderman" y campeón de artes marciales mixtas de la Cuban Fighting League, cumplió este lunes su quinto día consecutivo de protesta pacífica desde el balcón de su casa en la avenida 31 de La Habana, frente a la terminal de El Lido, desafiando abiertamente al régimen cubano sin que ninguna autoridad haya respondido.

En el video difundido por el rapero y activista El Funky (Eliecer Márquez Duany) desde su exilio en Miami, Spiderman lanzó una declaración que resume su postura: "¡Comunista está muerto! ¡No hay comunista! ¿Quién defiende esto? No hay nadie a favor, no hay nadie en contra. No hay seguridad del Estado, no hay presidente, no hay policía. ¡Quinto día! ¡Partidas de locos!"

El deportista explicó la parálisis de la sociedad cubana como un fenómeno psicológico: "Eso es disociación cognitiva, una hoja en el cerebro que siempre le dice lo negativo de las cosas y lo malo que puede pasar porque somos buenos, pero si habla te meten preso".

También rechazó las acusaciones de quienes lo tildaban de inestable: "Que yo no estoy loco, que yo no tengo ningún problema psicológico. Que el problema psicológico lo tienen ellos".

El domingo, Spiderman había sido aún más directo: "No estoy loco, estoy cansado. No meto nada hace años en mi cuerpo. Estoy muy bien mentalmente, físicamente y espiritualmente".

En videos anteriores, el luchador denunció la desigualdad extrema que vive la isla: "Hay mujeres recogiendo de la basura y niños comiendo de la basura, mientras hay gente que tienen de todo. No hay igualdad ni en la pobreza".

También desafió directamente a las autoridades: "Vengan por mí. Tiren con lo que quieran", aunque advirtió que temía represalias nocturnas: "Por la noche sí me van a meter caña".

El Funky lo resumió así: "Está manifestándose desde hace días pacíficamente y no ha parado de pedir libertad; sin embargo, no ha recibido ningún apoyo del pueblo cubano, y la libertad es para todos, pero nadie lucha por ella".

La acción de Spiderman ha recibido el respaldo de figuras del activismo cubano.

La activista Anamely Ramos, vinculada al Movimiento San Isidro, pidió "la mayor visibilidad posible" para el caso y advirtió al régimen: "¿Van a ir a cazar a este muchacho con sus hordas de matones a sueldo? Sepan que si lo hacen quedará más en evidencia la mentira escandalosa del que dice ser presidente".

La alusión de Ramos apunta directamente a las declaraciones de Miguel Díaz-Canel ante la periodista Kristen Welker en el programa Meet the Press de NBC News el 13 de abril, en las que el mandatario afirmó que en Cuba nadie es detenido por expresarse y negó la existencia de presos políticos.

La protesta de Spiderman ocurre en el peor momento humanitario que atraviesa Cuba desde el Período Especial de los años 90.

Según el Food Monitor Program, el 96,91% de la población carece de acceso adecuado a alimentos, las muertes por desnutrición aumentaron un 74% entre 2022 y 2023, y el país enfrenta apagones de hasta veinte horas diarias agravados por el corte del suministro de petróleo venezolano.

"Hay que superar el miedo y la desesperanza que nos han inoculado por décadas. Los cubanos merecemos vivir", escribió Anamely Ramos al sumarse al llamado de visibilidad para el caso del peleador habanero.