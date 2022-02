Un año de "Patria y Vida", la canción convertida en himno de libertad en Cuba

"Patria y Vida", la canción devenida en himno por la libertad de Cuba, arribó este miércoles a su primer aniversario con más de 10 millones y medio de reproducciones en YouTube, el honor de haberse convertido en un símbolo libertario y una estela de premios y reconocimientos de todo tipo.

Sin embargo, la efeméride ha quedado ensombrecida por el encarcelamiento, desde mayo de 2021, de uno de los participantes en el proyecto, el rapero Maykel Osorbo, a lo que se suma la prisión del activista Luis Manuel Otero Alcántara, otro de los motores y motivo de inspiración para que una canción como "Patria y Vida" viera la luz.

“Yo no celebro nada, yo me alegro de las cosas que están pasando gracias a los acontecimientos de ‘Patria y Vida’, pero, créeme, no estoy para celebrar. Estaré contento, me reiré y festejaré cuando esté con mis hermanos que han sufrido en carne propia todas estas duras circunstancias”, dijo El Funky en recientes declaraciones a la agencia EFE.

Así lo hizo notar también Yotuel Romero en una publicación en Instagram este 16 de febrero, en la que explicó que la inspiración para "Patria y Vida" llegó de manos de los integrantes del Movimiento San Isidro (MSI) “que a través del arte mostraron su desacuerdo con el decreto 349 creado por la dictadura para censurar, aplastar y silenciar el arte en Cuba”.

“Hoy Luis Manuel está muy delicado de salud al igual que nuestro compañero y rapero en la canción Maykel Osorbo. Y eso es lo que queremos recordar del aniversario de ‘Patria y Vida’”, explicó Yotuel.

“No podemos parar mi gente porque el movimiento nació por la libertad y la falta de derechos humanos en la Isla y esa sigue siendo la lucha. ¡Qué viva Cuba Libre!”, añadió.

Interpretada por el propio Yotuel, el dúo Gente De Zona, Descemer Bueno, El Funky y Maykel Osorbo, y con la presencia de Beatriz Luengo en la génesis del proyecto, tras su estreno "Patria y Vida" se convirtió de inmediato en símbolo de la necesidad de un giro democrático en Cuba.

Así se confirmó en las protestas desatadas el 11 de julio en varias ciudades de la isla, donde fue coreada por miles de manifestantes.

Antes de eso, entre febrero y julio, "Patria y Vida" ya se había convertido en una frase maldita que obligó al régimen cubano a gastar pintura para borrarla de donde quiera que fue escrita, burlando la permanente represión y la censura.

En los meses siguientes a su estreno, fueron numerosos los intentos por parte del gobierno de la isla para tratar de desprestigiarla. Todos esos gestos dejaron constancia de la preocupación que generó a nivel gubernamental una canción cuyo emotivo alcance no previeron ni sus propios creadores.

"Patria y Vida" no solo tocó el alma de una nación e impulsó a otros creadores a componer sus propios gritos libertarios, sino que también se ganó el derecho a ganar premios y figurar en el club de las creaciones más simbólicas y selectas a nivel mundial en 2021.

En noviembre obtuvo los Grammy Latinos a Mejor Canción del Año y a Mejor Canción Urbana.

A comienzos de diciembre, la reconocida revista estadounidense Rolling Stone la incluyó en su lista de las 50 mejores canciones de 2021, un nuevo reconocimiento que llenó de orgullo a sus creadores y a millones de cubanos dentro y fuera de la isla.

La canción ocupó el lugar 30 en el listado de la revista, que la describió como “el grito de guerra que los cubanos” lanzaron durante las manifestaciones del 11J en la isla.

A finales de noviembre, se dio a conocer que la empresa Exile Content Studio, en colaboración con los músicos Yotuel Romero y Beatriz Luengo, tienen previsto hacer un documental para mostrar cómo el tema se convirtió en chispa movilizadora de un deseo ciudadano fundado en la necesidad de cambios democráticos.

Hace tan solo unas semanas fue noticia que la canción está nominada en los Premios Lo Nuestro 2022 en la categoría de “Colaboración del Año-Urbana”.

En el último año, importantes diarios internacionales, artistas, deportistas, intelectuales y políticos de cualquier filiación no dudaron en reseñar el alcance y la importancia de un tema como "Patria y Vida" en el cultivo de una aspiración básica en los seres humanos: la LIBERTAD.

Sin embargo, más allá de premios, de reconocimientos y de la reputación alcanzada hasta ahora, la vigencia de Patria y Vida se sostiene en el ideal que representa: el de una Cuba Libre.

A un año de su estreno y con cientos de cubanos en la cárcel por manifestar el derecho a una Cuba diferente, el camino de "Patria y Vida" pareciera que no ha hecho más que empezar, porque el grito que representa se mantiene en pie.

