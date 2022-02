Karol G no pasó desapercibida en el Super Bowl: Al look de la Bichota no le faltó detalle

Las gradas del SoFi Stadium de Los Ángeles, California, se llenaron de rostros reconocidos el pasado domingo que no se quisieron perder el Super Bowl 2022. Jennifer Lopez, Ben Affleck, Alex Rodriguez o Cardi B, son solo algunos de los famosos que disfrutaron del fútbol americano y por supuesto, del espectáculo del descanso. Pero otra presencia que no pasó desapercibida fue la de Karol G, que vivió el show del entretiempo con gran emoción.

La cantante colombiana fue una de las decenas de estrellas que asistieron a este evento tan seguido a nivel mundial y lo hizo con un look para el recuerdo. Apostando por el azul, lució un vaquero ancho azul marino y un corsé con el que dejaba parte de su abdomen al aire.

Su melena azul, ya un sello más de identidad para la Bichota, lució larga y peinada con un efecto mojado. Un look casual que triunfó entre sus fans. El toque final de este estilismo fue un bolso amarillo brillante con forma de balón de fútbol americano. El perfecto ejemplo de que la intérprete de "El Barco" cuida todos los detalles de su vestuario.

Para completar este look lució unas sandalias verdes con detalles rosas. Y viendo la repercusión que tienen los estilismos de la colombiana no nos cabe duda de que este look será inspiración para miles de personas.

De este memorable evento deportivo, Karol G también compartió historias en su perfil de Instagram y una de ellas fue su reacción al ver a Eminem en el campo durante el show del Super Bowl. ¡Pura emoción!

Además también se encontró con otros colegas como Ozuna, que también asistió al campo para ver el partido y juntos se tomaron algunas fotografías.

El día de antes del Super Bowl, la colombiana también se robó todas las miradas con un sensual vestido transparente con el que fue a un evento privado de Drake.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.