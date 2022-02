Claudia Calviño: "Felicidades a los carceleros que tienen todas las llaves de la isla"

"Felicidades a los carceleros que se tumban felices en sus oficinas lúgubres a celebrar que tienen todas las llaves de la isla: las de entrada y las de salida, también las llaves de las casas, las calles, las universidades, los canales de televisión, los cines, las oficodas, y todo, absolutamente todo"; señaló hoy, de manera irónica, la productora de cine Claudia Calviño en redes sociales, a propósito del reciente destierro de la curadora y activista Anamely Ramos.

En un post en Facebook, Calviño destacó que la policía política cubana tiene un poder y una impunidad tan grandes que opera allende fronteras y hace que, bajo cuestiones técnicas, actúen a su favor incluso grandes compañías del mundo.

"La explicación de los protocolos de las aerolíneas no me importa, me importa que hay una mujer cubana, con todos sus derechos y sus papeles en orden, que no puede regresar a su país", afirmó, en referencia a los argumentos usados por American Airlines para negar a Ramos abordar uno de sus vuelos con destino a Cuba.

La joven, miembro del Movimiento San Isidro, había comprado un boleto con la aerolínea para volver a Cuba este miércoles, luego de un año de su salida, debido a un doctorado que realiza en la Universidad Iberoamericana de México.

Sin embargo, cuando se dispuso a abordar el avión, en el Aeropuerto Internacional de Miami, funcionarios de American Airlines le informaron que no podía hacerlo, porque el gobierno cubano había ordenado que no le permitían entrar; a pesar de que ella no cuenta con residencia en ningún otro lugar que no sea Cuba.

Calviño también cuestionó a quienes "logran dormir tranquilos relativizando y comparando lo que pasa en Cuba con otros 'países peores', y descansan en paz porque aquí no sacan ojos ni cortan manos".

"Mi país cada día me duele más y mi realidad cada día se me hace más distante. Siento la vida en Cuba como una pesadilla, una especie de sueño malo sobre un país que no existe más que como idea en mi cabeza", aseveró la productora.

"El país donde vivo, la libertad que creo tener no existe, habito en una especie de show de Truman en el que no puedo ni mirar dos veces a un mismo sitio porque si descubro la verdad, si veo más allá de la fachada, despierto en uno de los círculos del infierno", agregó.