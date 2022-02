Anamely Ramos: "No quiero solicitar asilo ni quedarme en Estados Unidos"

La activista cubana Anamely Ramos aseguró este viernes en Miami que no quiere solicitar asilo político ni quedarse en Estados Unidos, y reivindicó su derecho a regresar a su país.

En una transmisión directa a través de su cuenta de Facebook, Anamely agradeció la acogida que le dio el restaurante Versailles de Miami y mostró el lugar donde se encuentra ahora -en la esquina diagonal al local-, para seguir su protesta contra el régmen que la ha desterrado.

"Yo no voy a desistir. Yo no quiero quedarme en Estados Unidos. Yo no voy a pedir ningún asilo, mi visa se vence en abril y no quiero pedir ninguna extensión de visa", afirmó la también profesora y curadora de arte.

En sus declaraciones, Anamely se refirió al programa de la televisión oficialista "Con Filo", que en su emisión de este jueves dijo que la compañía American Airlines es la principal responsable del destierro de la activista.

"Ellos están subiendo la parada y echándole más la culpa a la aerolínea. Esas son las consecuencias de que una aerolínea americana acate lo que dice el Estado cubano y juegue no solo el juego de la dictadura, sino que actúe sin transparencia", señaló.

Anamely cuestionó a American Airlines por no hacer público el protocolo que tiene con Cuba y no haber dado la cara, por no emitir ningún comunicado oficial ni dar una respuesta escrita que justifique su decisión de impedirle a la joven tomar el avión que la debía llevar a Cuba el miércoles pasado.

"Si ellos no se pronuncian, no es que los están engañando, es que ellos se están dejando engañar, y habría que ver por qué se están dejando engañar", expresó.

La académica dijo que las autoridades de la ciudad la autorizaron a realizar una vigilia nocturna este viernes frente a las oficinas de American Airlines, en Coral Gables, a la que convocó en las redes sociales. La marcha hacia el lugar está fijada para iniciarse a las 5:30 p.m y los participantes deberán llevar maletas en señal de protesta.

"Yo no soy caprichosa, no es que yo quiera armar lío donde quiera, el problema es que en Cuba están matando a la gente. (...) Y si nosotros seguimos permitiendo que ese Estado tenga los brazos tan largos que empiece a mandar también en otros Estados y en otras empresas, entonces la gente de allá adentro se va a morir", subrayó.

Ramos aclaró que su compromiso es con los presos políticos cubanos como Luis Manuel Otero, José Daniel Ferrer, Maykel Osorbo y los cientos de manifestantes del 11J.

"El problema de Cuba yo lo quiero resolver, por eso yo me estoy arriesgando a regresar a un país en donde yo sé que posiblemente me metan presa, porque por supuesto, yo no voy a ir a Cuba a sentarme en mi casa", recalcó la activista.