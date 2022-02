Familia músico cubano asesinado por policía denuncia represalias y maniobras del gobierno

Read this article in english

La familia del músico y promotor cultural cubano Roldy Polo Pérez, que murió asesinado en Guantánamo, por disparos de un policía reincidente y fuera de servicio, denunció represalias del gobierno e intentos oficiales para modificar la causa de la muerte, mediante la realización de una autopsia.

La familia fue privada del acceso a Facebook este jueves y en el hospital querían certificar que Polo Pérez había muerto de infarto, querían hacer la autopsia para dictar lo que ellos quisieran y yo me opuse hasta el final, pero empezaron a leerme leyes y casi me obligaron a dejar que ellos le hicieran la autopsia; que no fue voluntaria; acepté bajo bajo presión, aseguró a CiberCuba un hermano del asesinado, conocido como Rafaelín.

El gobierno no quiere que sigamos publicando detalles sobre el asesinato de mi hermano y la policía finge preocupación por nuestra seguridad, apuntó el hermano de la víctima, que vinculó a la Seguridad del Estado y a la empresa militar Etecsa con el bloqueo de Facebook a su familia.



Los ocho hijos, el menor con 4 años, de Polo Pérez fueron a llevarle flores al cementerio y no pudieron llegar al camposanto porque les dijeron que la policía los andaba buscando y tuvieron que correr como locos, soltar las flores e irse corriendo, sin poder llegar a la tumba de su padre, agregó.



Policías vestidos de civil asistieron al velorio del músico asesinado y dos de ellos explicaron que lo hicieron para preservar la seguridad de la familia.

"¡Qué seguridad de qué!"; si mi hermano murió por disparos de unos de ellos, subrayó Rafaelín, que negó las versiones sobre una supuesta venganza familiar contra el homicida y que su hermano asesinado hubiera golpeado al policía.

Esa versión es “otra patraña de ellos”, en referencia a las autoridades y sus acólitos, que aseguran el asesino está en Guantánamo, bajo custodia policial, y que sufrió golpes en un supuesto enfrentamiento con el músico asesinado.

¡Cómo mi hermano muerto va a golpear al policía, cómo mi sobrino de 13 años, traumatizado por el horror de presenciar el asesinato de su padre, va a golpear a un policía armado!", cuestionó Rafaelín.

"Si el policía tiene golpes, se lo darían ellos”, aseguró Rafael Polo Pérez, hermano de la víctima, que reveló que la viuda no pudo asistir al funeral porque trabaja como empleada del gobierno cubano en Barbados, como parte de un convenio de venta de servicios médicos.

La familia del asesinado desconfía de que el homicida sea finalmente juzgado y recuerda que el policía mató a otro cubano, anteriormente, cuando trabajaba en La Habana, y solo fue trasladado de provincia.

Queremos justicia, no queremos que la muerte de mi hermano quede impune; si vamos a la cárcel cumpliremos y si nos matan, acompañaremos a nuestro hermano asesinado, concluyó Rafaelín.

Roldy Polo Pérez, de 45 años y residente en Baracoa, Guantánamo, murió este martes en la zona de Vega Larga, tras recibir dos disparos de un policía fuera de servicio, una de las balas atravesó su corazón, según fuentes familiares.