Violento robo a doctora en su vivienda en Guanabacoa: tres hombres armados la amenazaron y se llevaron todo

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Tres hombres armados irrumpieron esta madrugada en la vivienda de una médica en Guanabacoa, municipio del este de La Habana, la amenazaron con armas de fuego apuntándole a la cabeza y al cuello, y se llevaron dinero, joyas, una motocicleta y todas sus pertenencias, incluidos sus zapatos.

La denuncia la realizó este lunes la escritora cubana Yoana Hernández Suárez, tía de la víctima, a través de sus redes sociales, tras recibir un mensaje de su sobrina que decía: «Tía, nos robaron anoche en la casa, tres individuos, con armas. Estamos vivas. No te preocupes».

Junto a la doctora se encontraba su madre, identificada como Katia, quien también fue víctima del asalto. El hijo de la médica no estaba en casa esa noche porque se encontraba con su padre.

Según relató Hernández Suárez, su sobrina solo atinó a suplicar por sus vidas: «Mi pobre sobrihija solo les pidió que no las mataran, que se llevaran todo».

La escritora describió con indignación cómo los asaltantes despojaron a las dos mujeres de absolutamente todo: «Tía, todo se lo llevaron. Dinero, joyas, moto, todoooo», le dijo la doctora al llamarla.

Uno de los aspectos que más indignó a Hernández Suárez fue la ausencia de respuesta policial. Pese a que las víctimas alertaron de inmediato a la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), las autoridades no se habían presentado en el lugar horas después del hecho.

«Aun no llega la policía a la cual llamaron enseguida. Pero bueno, mi sobrina es solo una doctora, que tiene una pequeña cafetería, que tiene doble empleo y cuida a sus pacientes, en el Policlínico Especialidades de Guanabacoa. Ella no es importante como para que vayan a socorrerla», escribió la denunciante con amargura.

Hernández Suárez señaló además que los delincuentes aparentemente conocían de antemano que la joven vivía sola, lo que apunta a la posible existencia de grupos organizados que actúan con impunidad y con información previa sobre sus víctimas, según reporte del periodista Magdiel Jorge Castro.

El caso se enmarca en un deterioro sostenido de la seguridad pública en Cuba. Según el Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana (OCAC), en 2025 se registraron 2,833 delitos verificados en la isla, un aumento del 115% frente a 2024, con los robos como la categoría delictiva más frecuente.

En octubre de 2025, la Embajada de Estados Unidos en Cuba alertó formalmente sobre el incremento de robos e incidentes violentos, incluyendo allanamientos de viviendas.

Este no es un caso aislado. En enero de este año se reportó un violento asalto con armas de fuego contra dos hermanos en Santo, y en abril un joven perdió una mano en un enfrentamiento con ladrones en plena calle.