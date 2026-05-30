Madre denuncia asalto a su niña de 2 años en Pinar del Río: El ladrón golpeó a la pequeña

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Una madre identificada como Rosangel Abreu publicó una denuncia en el grupo de Facebook «Ventas Pinar» relatando que en la noche del viernes le robaron la tableta a su hija de apenas dos años de edad en Pinar del Río, y que durante el asalto el ladrón golpeó a la pequeña en la cabeza.

La madre aclaró que la niña se encontraba bien tras el incidente, pero expresó su indignación ante la crueldad del acto: «Buenos días, anoche me le robaron el table a mi hija de 2 añitos, señores, no de 6 ni de 10 ni de 15 años, estamos hablando de una inocente de 2 añitos, me le robaron el table y por quitarnos el table me le dieron un golpesito a la niña en la cabecita. La niña está bien, gracias a Dios».

En su publicación, Rosangel Abreu dirigió un mensaje directo al responsable, cuestionando qué nivel de necesidad o miseria puede llevar a una persona a golpear a una menor de esa edad para robarle un dispositivo electrónico.

Estimó que la tableta podría venderse en el mercado informal por entre 8,000 y 12,000 pesos cubanos, y dejó claro que esa cantidad no justifica en ningún caso agredir a una niña: «Dime si un golpesito a una niña vale esa cantidad de dinero, dime si lo vale».

Captura de Facebook

La madre fue enfática en que lo material no es su prioridad: «Te juro que el table no me importa, lo que menos me importa es el table, me importa mi hija en el momento que le diste, cómo me la dejaste en mis manos».

Lo que exige es la identidad del agresor: «No es el table lo que me importa, lo que quiero es nombre y apellido de la persona que tocó a mi hija». También incluyó una imagen del dispositivo y pidió a quien lo vea en venta que se comunique con ella.

El caso se enmarca en un patrón creciente de robos a menores en Cuba que ha generado indignación en redes sociales. En noviembre de 2025, una madre de Baracoa denunció el robo del ventilador de su hija de 3 años, y en marzo de 2025 un joven fue detenido en Santiago de Cuba tras amenazar con cuchillo a un estudiante para robarle el celular.

En Pinar del Río, la inseguridad ha sido noticia recurrente. En octubre de 2025, cinco personas fueron condenadas por una cadena de atracos en centros recreativos y viviendas, y ese mismo mes fue desarticulada una banda dedicada al robo de vehículos en la provincia.

Las denuncias en grupos de Facebook se han convertido en el principal mecanismo de denuncia ciudadana en Cuba, ante la percepción generalizada de que las autoridades no ofrecen respuestas efectivas y los medios oficiales ignoran este tipo de hechos. La crisis económica que atraviesa la isla —con escasez, apagones y devaluación monetaria— ha disparado los índices de criminalidad y convertido los dispositivos electrónicos en blanco frecuente de robos.

«Dime, infeliz, si le hubiera pasado a tu hija, tu hermana o incluso a tu mamá, dime qué hubieras hecho», escribió Rosangel Abreu en su publicación, en un mensaje que resume la desesperación de una madre que no busca recuperar una tableta, sino justicia para su hija de dos años.