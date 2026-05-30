Madre denuncia asalto a su niña de 2 años en Pinar del Río: El ladrón golpeó a la pequeña

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Una madre identificada como Rosangel Abreu publicó una denuncia en el grupo de Facebook «Ventas Pinar» relatando que en la noche del viernes le robaron la tableta a su hija de apenas dos años de edad en Pinar del Río, y que durante el asalto el ladrón golpeó a la pequeña en la cabeza.
La madre aclaró que la niña se encontraba bien tras el incidente, pero expresó su indignación ante la crueldad del acto: «Buenos días, anoche me le robaron el table a mi hija de 2 añitos, señores, no de 6 ni de 10 ni de 15 años, estamos hablando de una inocente de 2 añitos, me le robaron el table y por quitarnos el table me le dieron un golpesito a la niña en la cabecita. La niña está bien, gracias a Dios».
En su publicación, Rosangel Abreu dirigió un mensaje directo al responsable, cuestionando qué nivel de necesidad o miseria puede llevar a una persona a golpear a una menor de esa edad para robarle un dispositivo electrónico.
Estimó que la tableta podría venderse en el mercado informal por entre 8,000 y 12,000 pesos cubanos, y dejó claro que esa cantidad no justifica en ningún caso agredir a una niña: «Dime si un golpesito a una niña vale esa cantidad de dinero, dime si lo vale».
La madre fue enfática en que lo material no es su prioridad: «Te juro que el table no me importa, lo que menos me importa es el table, me importa mi hija en el momento que le diste, cómo me la dejaste en mis manos».
Lo que exige es la identidad del agresor: «No es el table lo que me importa, lo que quiero es nombre y apellido de la persona que tocó a mi hija». También incluyó una imagen del dispositivo y pidió a quien lo vea en venta que se comunique con ella.
El caso se enmarca en un patrón creciente de robos a menores en Cuba que ha generado indignación en redes sociales. En noviembre de 2025, una madre de Baracoa denunció el robo del ventilador de su hija de 3 años, y en marzo de 2025 un joven fue detenido en Santiago de Cuba tras amenazar con cuchillo a un estudiante para robarle el celular.
En Pinar del Río, la inseguridad ha sido noticia recurrente. En octubre de 2025, cinco personas fueron condenadas por una cadena de atracos en centros recreativos y viviendas, y ese mismo mes fue desarticulada una banda dedicada al robo de vehículos en la provincia.
Las denuncias en grupos de Facebook se han convertido en el principal mecanismo de denuncia ciudadana en Cuba, ante la percepción generalizada de que las autoridades no ofrecen respuestas efectivas y los medios oficiales ignoran este tipo de hechos. La crisis económica que atraviesa la isla —con escasez, apagones y devaluación monetaria— ha disparado los índices de criminalidad y convertido los dispositivos electrónicos en blanco frecuente de robos.
«Dime, infeliz, si le hubiera pasado a tu hija, tu hermana o incluso a tu mamá, dime qué hubieras hecho», escribió Rosangel Abreu en su publicación, en un mensaje que resume la desesperación de una madre que no busca recuperar una tableta, sino justicia para su hija de dos años.
Preguntas frecuentes sobre la seguridad en Cuba y la inacción policial
CiberCuba te lo explica:
¿Qué ocurrió exactamente en el asalto a la niña de 2 años en Pinar del Río?
Una madre denunció que un ladrón robó la tableta de su hija de 2 años y la golpeó en la cabeza. El incidente ocurrió en Pinar del Río y la pequeña, afortunadamente, se encuentra bien tras el incidente. La madre expresó su indignación ante la crueldad del acto y busca la identidad del agresor.
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¿Cómo han reaccionado las autoridades cubanas ante la creciente inseguridad?
Las denuncias en redes sociales, especialmente en Facebook, se han convertido en el principal mecanismo de denuncia ciudadana debido a la percepción generalizada de inacción policial y falta de respuesta institucional. En múltiples casos, las autoridades no han ofrecido soluciones efectivas ante asaltos y robos.
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¿Por qué la criminalidad está en aumento en Cuba?
La crisis económica en Cuba, caracterizada por escasez de recursos, apagones y devaluación monetaria, ha disparado los índices de criminalidad. Los dispositivos electrónicos, entre otros, se han convertido en blancos frecuentes de robos debido a su alto valor en el mercado informal.
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¿Qué papel juegan las redes sociales en la denuncia de delitos en Cuba?
Las redes sociales, especialmente Facebook, han emergido como una herramienta vital para que los ciudadanos cubanos denuncien delitos y busquen justicia ante la ineficacia de las autoridades. Las publicaciones en redes han permitido visibilizar casos que de otro modo podrían haber quedado impunes.
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¿Existen precedentes de inacción policial en Cuba?
Sí, hay múltiples casos documentados donde la policía cubana no ha actuado con celeridad o efectividad ante denuncias de robos y agresiones. Ejemplos incluyen la demora en responder a denuncias formales y la percepción de que la policía está más enfocada en el control político que en combatir la delincuencia común.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.