Jordan Díaz rompe récord de España en triple salto y se convierte en líder mundial del año

El triplista cubano Jordan Díaz, quien recibió este mes la nacionalidad española, hizo un salto con el que rompió el récord de ese país y se convirtió además en líder mundial del año.

A solo tres días de cumplir los 21 años, Díaz ganó este domingo su primer título de campeón nacional al saltar 17,27 metros en el Campeonato de España sub’23, que se efectuó en la ciudad de Salamanca.

El atleta hispano-cubano hizo un primer salto que fue anulado, pero en el segundo intento "voló" tanto que destruyó la marca anterior, de 17,18 metros, en poder del español Pablo Torrijos desde el 1 de marzo de 2020.

Su tercer salto fue aún más largo, pero no fue válido.

Jordan entrena con el también cubano Iván Pedroso, campeón olímpico y nueve veces campeón del mundo en la misma disciplina.

"Lo he hecho sin carrera completa. Estaba con Iván, le dije que me sentía muy bien. El plan era saltar con siete pasos, y le dije, bueno, vamos a saltar con nueve lanzados, porque me siento bien para competir, y, bueno, salió bien el resultado. No es una carrera de impulsos. Tenía un poco de miedo por el pie porque ya son nueve pasos, es más la carrera que se toma y más la velocidad que coges, y tenía miedo del pie un poco, pero… Pero me han podido las ganas de competir", confesó al diario El País.

Esta es la segunda victoria del triplista de origen cubano como ciudadano español, tras un primer triunfo para el equipo de atletismo del FC Barcelona el pasado 14 de febrero, cuando saltó 16.37 metros en los campeonatos de clubes de atletismo.

Con los 17,27 metros de este domingo, Jordan logra la mejor marca mundial del año y supera a su compatriota Lázaro Martínez, quien el jueves pasado logró un salto de 17,21 metros en el mitin atlético de Liévin, Francia.

Nacido en La Habana, el joven abandonó el pasado 28 de junio el equipo cubano que iba a participar en una competición en España, lo que implicó una renuncia a los Juegos Olímpicos de Tokio.

"La gente se fija en lo deportivo, pero a mí eso me da lo mismo. Lo duro será que quizás no pueda ver a mi familia los próximos ocho años. Y eso, si los vuelvo a ver. Eso es lo duro. Porque solo tengo 20 años", dijo a la revista especializada Marca.

Considerado la mayor promesa del orbe en el triple salto, Jordan Díaz fue campeón del mundo juvenil y sub-20 y también en los Juegos de la Juventud.

Hasta el momento su salto más largo era 17,49 metros, la segunda mejor marca mundial júnior de la historia, que hizo en Camagüey en 2019.