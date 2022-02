Familiares de preso político Andy García Lorenzo denuncian malos tratos en cárcel de Guamajal

Los activistas Roxana García Lorenzo y Jonatan López Alonso denunciaron este sábado en redes sociales que su familiar Andy García Lorenzo, preso político de Villa Clara, se encuentra sometido a malos tratos en la prisión de Guamajal.

Roxana García Lorenzo señaló que, en 18 días, a su hermano lo han sacado solo en tres ocasiones a tomar sol, siempre al mediodía, cuando más calor hace, y sin permitirle interactuar con otros prisioneros.

"Antes de él salir pasan guardias por delante de los destacamentos, él está en un segundo piso, y entran a todo el mundo para la celda, no dejan a nadie afuera, le dicen a todo el mundo que se tiene que meter para adentro, como si estuvieran sacando al peor asesino de la historia", aseguró la joven durante una transmisión en vivo por Facebook.

Cuando la madre de ambos le preguntó a un oficial del centro penitenciario por qué le habían sacado solo tres veces, este le habría respondido que se les olvidaba sacarle al sol.

Andy García Lorenzo se encuentra privado de libertad desde el 11 de julio de 2021, por protestar en contra del gobierno en la ciudad de Santa Clara, en Villa Clara, y en el juicio que le realizaron a comienzos de enero de este año, la fiscalía le pidió siete años de privación de libertad. No obstante, su sentencia aún no ha llegado a sus familiares.

"De todos los presos del 11 de julio, Andy es el único preso que está prácticamente aislado. Está aislado de todos los demás. No está como todos los otros que están juntos. Andy está en un área aparte, prácticamente solo", explicó su hermana.

Jonatan López, pareja de Roxana García, precisó que, cuando su cuñado es visto por otros presos, enseguida estos le empiezan a gritar: "Andy estamos aquí", "Patria y Vida". Y esta es también una de las razones por las cuales se le mantiene aislado.

La pareja resaltó que García Lorenzo nunca se ha declarado líder, pero que su resistencia y firmeza ante los abusos que ha sufrido ha generado que otros presos lo admiren y lo vean como un líder.

Roxana García consideró que el responsable de la violación de los derechos de su hermano era el jefe del orden interior de la prisión de Guamajal, de nombre Roberto, quien incluso habría amenazado a Andy García con golpearle por no tener su cama impecablemente tendida durante una revisión a su celda.

En estos momentos, el manifestante está castigado por segunda vez y no puede llamar a su familia por teléfono, con lo cual podría cumplir cuatro meses con este derecho restringido.

Jonatan López también señaló que el hombre que atentó contra la vida de su suegro a principios del mes en curso, al apuñalearlo dos veces, se encuentra en estos momentos en la calle, bajo fianza y con una supuesta orden de alejamiento de su familia.

"Es decir, en Cuba, el que apuñala a una persona, el que intenta matar, porque fue un intento de asesinato, porque le tiró dos veces al pecho y lo hubiera podido matar, (...), esa persona, que intentó asesinar, está en la calle, y estos muchachos que salieron el 11 de julio, por gritar Patria y Vida y Libertad están allí con peticiones fiscales de siete, 10, 15, 20 (años)... Y realmente es algo bastante triste, y ahí es donde tú tienes la prueba fehaciente de que esto es una dictadura", afirmó López.

Roxana García destacó que, a pesar de todas las amenazas, su familia no se va a rendir. "Yo lo he dicho muchas veces. A mí no me hace falta un motivo para yo seguir denunciando. Mi hermano sigue preso y ese es el principal motivo", sostuvo.

"No lo sacas a coger sol, lo voy a denunciar. Le quitas las llamadas, lo voy a denunciar. No le dejas en las visitas el tiempo estimado, lo voy a denunciar", agregó la joven.

Además, exhortó a otras familias de presos políticos y a la sociedad cubana a movilizarse por la liberación de todos los participantes en el estallido social de julio del año pasado. "Está en nuestras manos exigir la libertad, está en nuestras manos que ellos continúen o no dentro de esas prisiones, no nos podemos callar", subrayó.