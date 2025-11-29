Expreso político Andy García Lorenzo identifica a uno de los represores que lo golpeó en la cárcel

Vídeos relacionados:

El expreso político Andy García Lorenzo identificó a Roberto Javier Rojo Hernández, uno de los represores que lo golpeó en prisión.

Se trata del primer teniente de la prisión Guamajal Roberto Javier Rojo Hernández, quien lo golpeó en dos ocasiones mientras se encontraba en huelga de hambre en esa cárcel, explicó el joven al medio independiente Cubanet.

“Estaba en una celda donde te daban el colchón por las noches y te lo quitaban por las mañanas. Me dieron un colchón de guata, mojado u orinado. En un momento, le dije al guardia [Rojo Hernández] que no iba a cargar más el colchón porque estaba con dolor en los riñones y en la columna. La respuesta fue que terminaron arrastrándome, dándome golpes en la cabeza. Me hicieron lo que llaman ‘la carretilla’: con las manos atrás, esposado, te ponen el colchón entre la espalda y las manos, lo cual te obliga a inclinarte hacia adelante”, relató García.

Al día siguiente, el ahora expuesto represor volvió a propinarle una golpiza a García.

“Me empujó, me dio golpes por la cabeza, me tiró el colchón, me arrastró por el piso… No quiero ni recordar eso. Él era quien estaba de guardia, al frente de la prisión ese día, y fue quien más se encarnó conmigo”, contó.

García explicó que los abusos de Rojo Hernández no solo se limitaban a su persona y que sus prácticas violentas le valieron un ascenso.

Lo más leído hoy:

“Cuando un guardia golpea y es abusador, lo suben de grados porque para ellos eso es muestra de fidelidad, de confiabilidad”, dijo.

El represor fue ascendido tras las golpizas al preso político a jefe de Orden Interior del penal.

“Como es usual en quienes ocupan ese cargo, implantó el miedo entre los internos: golpeando, amenazando, haciendo ‘la carretilla’, rompiéndole o quitándoles sus pertenencias a los presos. Todo es una demostración de fuerza e impunidad; el uniforme verde los hace sentirse poderosos”, aseveró.

Finalmente, Rojo Hernández fue trasladado a la prisión El Yabú, también en Villa Clara, y volvió al Guajamal degradado en lo que el preso político cree que fue un castigo por corrupción.

“Supongo que haya sido por corrupción. Lo mandaron de vuelta para Guamajal degradado, como simple carcelero, abriendo y cerrando los candados de las celdas, lo más bajo entre los guardias”, dijo.

García ha visto a su represor por las calles villaclareñas tras su liberación: “Hace poco lo vi manejando un carro del MININT. No sé si lo tendrán de chofer también”.

“Yo soy pacífico, pero me dio mucha impotencia, por no poder hacer nada por lo que me hizo, a mí y a otros presos, porque lo más probable es que, aunque esté vestido de civil, salga yo sancionado si lo toco, porque ellos están protegidos por el régimen”, declaró a Cubanet.

Roberto Javier Rojo Hernández se declara en su perfil de Facebook como graduado de Derecho en la Universidad Martha Abreu de Villa Clara. Ha compartido en su perfil, fotos bebiendo cerveza en una piscina, en un viaje al delfinario de Varadero o en fiestas nocturnas.

El caso de Andy García Lorenzo

En julio pasado, García Lorenzo, uno de los rostros más visibles del 11J en Santa Clara, fue liberado tras cumplir cuatro años de prisión por manifestarse pacíficamente. Su historia es la de miles de cubanos que han pagado un precio alto solo por ejercer su derecho a expresarse.

Recibido entre abrazos y bajo estricta vigilancia, Andy salió a un país más golpeado que cuando fue encarcelado: una Cuba empobrecida, rota, pero también más despierta. Aún lleva en la piel y en el alma las marcas de una condena que nunca debió existir.

En redes sociales, su madre celebró su retorno con un mensaje cargado de fe y orgullo: “Hoy comienza una nueva etapa en tu vida, diferente, dura, pero no estás solo. Nunca lo has estado. [...] Bienvenido a casa hijo. Dios te bendiga grandemente.”

Fue detenido el 11 de julio de 2021, durante las históricas protestas que sacudieron el país al grito de “libertad”. Tenía apenas 23 años. Su delito: alzar la voz, salir a las calles, creer que manifestarse no debería ser un acto criminal. Por eso, lo encerraron.

En estos años tras las rejas, su familia, parte de ella ahora exiliada en Alemania, no dejó de luchar, de denunciar, de acompañarlo.

Aunque está en casa, Andy no es completamente libre. Lo vigilan, lo observan. Su caso es una advertencia y, al mismo tiempo, un símbolo. Un joven que se negó a callar, que resistió el miedo, que ahora camina otra vez por las calles de Santa Clara con la frente en alto.

“El respeto, la cercanía y el compromiso”, como lo definió su entorno más cercano, son ahora la herencia que deja su paso por la cárcel y el motor que impulsa a quienes siguen alzando la voz desde dentro y fuera de la isla.

Durante su tiempo en prisión, Andy realizó varias huelgas de hambre, como forma de protesta por el aislamiento y las condiciones carcelarias. Su familia denunció en varias ocasiones que fue víctima de torturas y malos tratos por parte de las autoridades penitenciarias, y que fue mantenido en celdas de castigo bajo condiciones degradantes.

En 2022, fue trasladado a una prisión de mayor severidad. Su hermana, Roxana García Lorenzo, denunció públicamente que no se le permitían visitas con frecuencia, y que su estado de salud física y emocional era motivo de gran preocupación.

El caso de Andy fue asumido por organizaciones como Prisoners Defenders y Amnistía Internacional, que lo reconocieron como preso de conciencia.