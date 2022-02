Tribunal de Pinar del Río absuelve a periodista independiente acusado de atentado  

El Tribunal Municipal Popular de Pinar del Río absolvió al periodista independiente Alexeys Blanco del presunto delito de atentado, por el que estuvo detenido durante más de 30 días en la cárcel de máxima seguridad Kilo cinco y medio.

“Decisión del Tribunal: Absuelto del delito de atentado que se me intentaba fabricar. Pero la justicia plena será cuando el jefe de sector pague por los delitos que ha cometido contra mí y otros ciudadanos”, informó este martes Blanco en su cuenta de Twitter.

En otras publicaciones de la citada red social, el periodista contó que el 11 de noviembre último fue atacado “por el oficial Iduslandy, a la sazón, jefe de Sector de la PNR en la localidad de Briones Montoto, Pinar del Río. Yo había presentado la carta para el 15N. Se autoagredió para acusarme de atentado. Estuve 37 días detenido”.

Por ese presunto delito, contó en otros mensajes, la Fiscalía le pedía entre uno y tres años de cárcel.

En declaraciones a Radio Televisión Martí en diciembre último, Blanco relató el incidente con el jefe del Sector de la PNR donde reside, quien después de golpearlo, se autoagredió para incriminarlo con el delito de atentado.

“Después, me da unos golpes, luego se rompe la charretera izquierda y se rompe la camisa cuando ve que yo no le respondo a los golpes y decide encarcelarme. Me mete en el calabozo y llama a la patrulla”, relató en esa ocasión al medio independiente.

Por ese incidente el periodista independiente fue detenido “el 11 de noviembre en la unidad […] desde las tres de la tarde hasta el 16 de diciembre cuando fui conducido a la unidad de Kilo 5 y medio, bajo la medida cautelar de prisión preventiva”.

El sábado 18 de diciembre, explicó Blanco, “fui liberado con un cambio de medida presentado por el abogado, que logró el cambio de medida y tengo que firmar todos los jueves en la unidad de Pinar del Río. Treinta y cinco días estuve en los calabozos a pesar de que yo les pedía que me mandaran a la prisión, si ya me tenían en prisión preventiva”.

Relató, además, que los calabozos estaban totalmente a oscuras y “teníamos que almorzar al tacto, no se veían ni las manos, oler la comida para ver lo que nos habían dado”.