Farruko responde a fans que no quieren escucharle predicar en sus shows: "Es lo más ignorante"

Farruko sorprendió unos días atrás al pedir perdón por letras de sus canciones y anunciar su conversión religiosa en pleno show. Unas declaraciones que continúan dando de qué hablar entre sus seguidores, y es que no todos se han tomado muy bien este cambio de rumbo en la carrera del reguetonero puertorriqueño.

Mientras que una parte de sus fans le apoya en esta decisión que ha tomado en su vida personal y profesional, hay quienes no están contentos y no están dispuestos a ir a los conciertos que ofrezca. Algo que incluso le han hecho saber en sus redes sociales con comentarios.

A todos ellos, el cantante decidió responder en un post que colgó en su perfil de Instagram para aclarar cómo son sus shows.

"Yo me río cada vez que veo un comentario de alguno que dice 'Pa escuchar a Farru predicar mejor voy a la iglesia, no voy a pagar pa eso'. Es lo más ignorante que mis oídos pueden escuchar porque el que dice eso, primero, no va a la iglesia y segundo, el show de mi trayectoria con mis éxitos lo doy completo", comenzó explicando Carlos Efrén, su nombre real.

"Solo hablo de lo que Dios hizo conmigo, de cómo me cambió la vida. Pero pues es el punto de vista de mucho, se lo respeto. Dios los bendiga siempre y ojalá nunca necesiten de esas palabras que yo le regalo extra en mi show", agregó.

Además, Farruko destacó lo complicado que es para él pararse delante de su público para darles un mensaje de Dios en un concierto.

"Es fácil hablar de Dios en la iglesia que todos van a buscar el mensaje, pero qué difícil es pararse de frente a un público que va a buscar un teteo, reguetón y vacilón a darles amor. Un mensaje eso es para valientes, por eso el público que va y me escucha son valientes", concluyó.

Antes de esto y después del concierto que ofreció en Miami, el cantante aseguró en sus redes que estaba dispuesto a devolver el dinero de los fans disgustados con su discurso.

"Lamento verdad, los que van a ver a Farru están a tiempo de no ir y se les puede hacer un reembolso; los que vayan y quieran una nueva experiencia de amor son bienvenidos, así solo vaya uno ahí estaré, y los amare igual vayan o no vayan", escribió en Instagram.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.