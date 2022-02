El Estornudo responde a Israel Rojas: "Nunca le hemos dicho artista, no sé por qué nos acusa de engañar"

El escritor y periodista cubano Carlos Manuel Álvarez, director de la revista digital El Estornudo, respondió al cantante Israel Rojas, luego de sus críticas en una reciente entrevista.

Israel, un reconocido defensor del régimen castrista, acusó a El Estornudo de ser una publicación que "trabaja sobre todo el sector juvenil intelectual", y que solo persigue buscar diferencias y desintegrar la sociedad cubana.

"Es de esa manera, muy muy agudo el trabajo que hacen, realmente se puede decir que casi seria eficiente si no fueran tan mentirosos, pero está bien diseñado, pero son tan mentirosos, son tan burdos, logran algunos objetivos, no se puede uno subestimar...", dijo el director del dúo Buena Fe al portal El Ciudadano, entrevista compartida por Cubadebate.

Carlos Manuel Álvarez le salió al paso al cantautor, diciéndole que no es artista.

"Nunca hemos dicho que Israel es artista, no sé por qué nos acusa de engañar. En realidad, no se sabe bien si los muy mentirosos somos nosotros, o es solo Cubacute a secas, una página que Israel regaña por dedicarse 'al chisme y la bobería'", señaló.

El periodista recordó que hace diez años Israel lo contactó para que le escribiera la contratapa de un disco suyo llamado Dial, a lo que él se negó.

"Los cubanos han acumulado tantos disgustos en los últimos tiempos que recetarles también aquella música (...) parecería más bien ensañamiento. No escribí nada, por supuesto, para no engañar. Lo que quería decir, que era poner en letra capital: 'No se lleve esta mierda, con ese dinero compre champú'", subrayó.

Álvarez comentó algunos de los temas a los que Buena Fe le ha hecho canciones: el espermatozoide, la emisora Radio Reloj, la FEU, una zanja...

"Es un catálogo de Ikea recitado en villancicos comunistas, música de carrito de helado ideológico, propaganda con sabor a mantecado. Pásale la lengua al poder, babéalo, que se derrita y te embarre la cara de vocero feliz. Ha declarado también que es fidelista y no tiene miedo decirlo", recalcó.

El escritor, quien en 2021 recibió el Premio Don Quijote de Periodismo, citó a Israel Rojas cuando en una entrevista concedida años atrás al periódico Vanguardia, de Villa Clara, que le tenía "terror a la poesía".

"Ese pánico desborda sus canciones, ni falta hace que lo admita. Cuando niño, alguien le debió susurrar: 'Israel, si no te portas bien, la poesía te va a llevar'. Lo suyo es el pleonasmo y la verborrea. No seré yo quien se someta hoy al calvario de revisar una letra suya, pero sus textos suenan como bandejas de comedor de beca cuando las chocan unas con otras para quitarles el chícharo pegado. Es un boniatillo semántico, algo que escuchas y se te queda pegado al cielo de la boca", expresó.

Por último, el director de El Estornudo dijo que Israel tiene una estética ridícula, con una mediocridad que se vuelve cinismo, y calificó a Buena Fe de "una banda decrépita", cuyo guía espiritual es Marino Murillo.

"El castrismo ha tenido siempre el cantautor que se merece. (...) Letras obesas, enfundadas en guayaberas, cantadas en asambleas. No importa si Israel se presenta en un teatro o en una plaza pública, tiene la virtud de transformarlo todo en un cónclave de rendición de cuentas", afirmó.

En la entrevista que dio a El Ciudadano, Rojas acusó a los medios de prensa independientes cubanos de tener "un plan muy bien estructurado pa’ joder", y aseguró que el Estado cubano puede revertir la labor que hacen.

"Por fortuna con una labor todo lo que ellos se meten un año para lograr, en una semana de trabajo comunitario eso se desintegra, se logra unir, porque la realidad se funda viviéndola y la cubanidad es una cosa muy participativa", dijo el músico.

"Muchas veces encuentran yacimientos en nuestros propios errores obviamente, en nuestras propias dificultades, en un funcionario tonto, en una incomprensión que pueda perfectamente subyacer en nuestra sociedad que no es perfecta, y ahí pueden tener vida un rato, pero cuando llega la inteligencia, la cultura, la Revolución (...) se acabó el problema", comentó.