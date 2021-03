Cubano Carlos Manuel Álvarez gana el premio Don Quijote de periodismo

El escritor y periodista cubano Carlos Manuel Álvarez fue galardonado con el Premio Don Quijote de Periodismo, en su XVII edición, por el artículo "Tres niñas cubanas", publicado en El Estornudo.

Según reporta la agencia de noticias EFE, entidad convocante del lauro, concurrieron 155 candidaturas de una veintena de países de toda Iberoamérica, sin embargo, el fallo favoreció al cubano.

Álvarez ha sido reconocido por proyectos como Bogotá39 como uno de los escritores jóvenes más potentes de la lengua española, y como uno de los 20 escritores más importantes de Latinoamérica por la Feria del Libro de Guadalajara, México.

Autor de dos novelas, un libro de periodismo donde se abordan las atmósferas y conflictos de la isla, y uno de cuentos cortos, Carlos Manuel Álvarez ha sido una de las voces que más ha contribuido a visualizar el discurso de la oposición a escala internacional.

Sus artículos sobre Cuba han aparecido en The New York Times, BBC, El País, The Washington Post y Al Jazeera.

En 2020 se unió a los acuartelados de San Isidro, motivo por el cual fue víctima directa de la oleada represiva que sufren opositores, artistas y periodistas independientes dentro de la isla.

Su texto "Tres niñas cubanas" apareció publicado en la revista El Estornudo, medio independiente del cual es fundador y director, a finales de febrero de 2020.

Según lo describe EFE, “el autor relata el derrumbe de un balcón en una calle de La Habana Vieja, lo cual acabó con la vida de tres niñas que, volviendo del colegio, caminaban por la calle, suceso que sirve para poner de manifiesto el deterioro de las viviendas en muchos barrios de la ciudad”.

El galardón forma parte de los Premios Internacionales de Periodismo Rey de España, los cuales han fallado a favor de varios periodistas cubanos independientes en ediciones anteriores.