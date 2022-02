Futbolista Marcel Hernández viaja a Cuba tras ser absuelto en Costa Rica por presuntos delitos sexuales

El futbolista cubano Marcel Hernández Campanioni, quien recientemente fue absuelto en Costa Rica de varios cargos por presuntos delitos sexuales, viajó en la mañana de este martes a Cuba para reencontrarse con su familia, a la que no veía desde hace años.

"¡Qué felicidad! No hay palabras", escribió en sus historias de Instagram el delantero del Club Sport Cartaginés junto a una foto con sus padres en el Aeropuerto de La Habana.

Marcel Hernández junto a sus padres(Fuente: Captura de Instagram/Marcel Hernández)

“Llegó el día. Gracias a todos por cada mensaje de apoyo y solidaridad. Un día demasiado especial para mí”, escribió en otra foto.

(Fuente: Captura de Instagram/Marcel Hernández)

"Me tiene sin palabras estar de nuevo en Cuba abrazando a los míos. ¡Gracias Dios!", escribió en Twitter.

“Me privaron de ver a mi familia y no fueron solo tres años, sino que tengo cinco años de no ver a mi mamá y mi papá, nueve sin ver a mi hermano menor y seis sin ver a mi hermano mayor. Esto es lo más importante para mí, el fútbol puede esperar. Voy a pedir los permisos pertinentes a la institución que me debo, para intentar viajar lo antes posible a Cuba y ver a mi familia. No sé si será la semana que viene o la otra, pero voy a pedir el permiso para ir lo más pronto posible”, había afirmado el futbolista tras ser absuelto a comienzos de este mes en el proceso judicial que le impedía salir de Costa Rica.

El Cartaginés aún no tiene clara la fecha del regreso de Marcel Hernández, según confirmó Leonardo Vargas, gerente del equipo. El equipo le concedió el permiso y piensa perderlo por la menor cantidad de tiempo posible, aunque el período de baja se desconoce, debido a que Marcel estará haciendo unos trámites personales en la isla.

“Con lo de Marcel ya todo está planeado, es un tema que él ya tiene completamente resuelto, en cuanto a salir del país y esperamos que él vaya, haga el trámite que tiene que realizar y regrese. Ya Marcel tiene la fecha de ida y la de regreso, cuenta con toda la documentación pertinente para salir y entonces, es nada más de que salga y regrese con todos sus papeles al día”, comentó el gerente del Cartaginés.

Tras ser absuelto del proceso judicial, Marcel Hernández declaró su inmensa alegría por poderse reencontrar con los suyos en la isla.

Marcel Hernández fue detenido en octubre de 2018 en medio de un entrenamiento. En aquel momento la denunciante tenía 16 años y él 29.

En 2019 un tribunal le retiró el pasaporte y le prohibió salir de Costa Rica, al revertir una decisión anterior de un juzgado penal que le había impuesto solo una fianza de 15,000 dólares por las acusaciones.

El juicio comenzó el 27 de enero de este año, luego de que Hernández ya hubiera recibido dos sobreseimientos definitivos, uno en agosto del 2020 y otro en diciembre del 2021.

El Tribunal Penal de Cartago determinó el pasado 7 de febrero que Hernández es inocente de cuatro delitos de violación y de dos delitos de relaciones sexuales con una menor de edad.

Los jueces dictaron su veredicto tras oír la declaración de la denunciante y de la madre de esta, así como de una psicóloga que actuó como perito de la defensa.

Tras el veredicto, el juzgado ordenó cesar las medidas cautelares en contra del futbolista y la devolución de su pasaporte. El Ministerio Público anunció que apelará la sentencia.

​ Al saberse libre de todos los cargos, el jugador cubano de 32 años subrayó que más que él como hombre fue la justicia la que triunfó.

"A veces es fácil decir o comentar, pero al final hay un Dios que todo lo ve y la justicia termina imponiéndose. Da mucha tranquilidad, mucha paz, seguro estoy de que aunque no estén mi mamá y mi papá aquí, estaban presentes en el juicio dándome todo el apoyo", dijo.

Marcel Hernández Companioni juega en Costa Rica desde junio de 2018, cuando fue firmado por el Club Sport Cartaginés.