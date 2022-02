¿Quiénes apoyan a Vladimir Putin en su conflicto con Ucrania, Estados Unidos y Europa?

Aunque algunos gobiernos o mandatarios han sido más ambiguos que otros, es posible afirmar que, hasta la fecha, el presidente ruso Vladimir Putin ha recibido el apoyo de los gobiernos de Cuba, Nicaragua, Venezuela, Irán y Siria, así como del expresidente estadounidense Donald Trump, en su postura ante la crisis interna que vive en Ucrania.

Un reciente de este martes del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba culpa al gobierno de Joe Biden de un posible escenario de guerra que involucre a diversas naciones: "el empeño de Estados Unidos por imponer la progresiva expansión de la OTAN hacia las fronteras de la Federación de Rusia constituye una amenaza a la seguridad nacional de este país y a la paz regional e internacional.

"El Gobierno de Estados Unidos lleva semanas amenazando a Rusia y manipulando a la comunidad internacional sobre los peligros de una 'inminente invasión masiva' a Ucrania. Ha suministrado armas y tecnología militar, ha desplegado tropas en varios países de la región, ha aplicado sanciones unilaterales e injustas, y amenazado con otras represalias. Paralelamente, desató una campaña propagandística antirrusa", aseguró el régimen de Miguel Díaz-Canel.

Días atrás, el presidente nicaragüense Daniel Ortega expresó su respaldo a Putin, en su decisión de reconocer, unilateralmente, los territorios separatistas prorrusos de Donetsk y Lugansk, en la región oriental del Donbás.

"El presidente Putin ha dado un paso hoy, donde lo que ha hecho es reconocer a unas repúblicas que, desde el golpe de Estado de 2014, no reconocieron a los gobiernos golpistas (de Ucrania) y ellos establecieron su gobierno y han dado la batalla", consideró Ortega.

El dictador centroamericano celebró a su homólogo ruso por "reconocer a esos gobiernos, porque tienen sus gobiernos", que han resistido a "la agresividad del ejército ucraniano". Y agregó que era lógico que Rusia respaldara militarmente a dichos gobiernos para que "tengan su seguridad".

Nicolás Maduro tampoco ha querido quedarse atrás. En la televisión oficial, sostuvo: "Venezuela anuncia todo su respaldo al presidente Vladímir Putin en la defensa de la paz de Rusia, en la defensa de la paz de esa región, en la defensa valiente de su pueblo y de su patria. Todo el apoyo al presidente Putin. Todo el apoyo a Rusia".

"Los viejos colonialismos de Europa y estadounidenses atacan a Rusia, atacan a China, atacan a Irán, amenazan a Turquía, amenazan a América Latina, atacan a Cuba, Nicaragua a Bolivia, a Venezuela, los viejos colonialismos, los viejos complejos de superioridad de Europa y los viejos complejos del colonialismo rapaz que representa la OTAN y el neocolonialismo del imperio estadounidense", aseguró.

Una postura similar, aunque más distante, ha seguido el gobierno iraní. Said Jatibzade, portavoz del Ministerio de Exteriores, advirtió en un comunicado que "las provocativas de la OTAN, apoyada por Estados Unidos, han complicado la situación en la región”.

“Urgimos a todas las partes a dialogar para encontrar una solución pacífica al conflicto”, señaló Jatibzade.

Sin embargo, Siria, donde Rusia interviene con efectivos militares a favor de Bachar al Asad desde 2015, sí ha apoyado sin reticencias a Putin.

El ministro de Exteriores Faisal al Miqdad anunció este martes durante una visita oficial a Moscú que su país "apoya la decisión del presidente Vladímir Putin de reconocer las repúblicas de Lugansk y Donetsk, y cooperará con ellas”.

Mientras, Donald Trump ha querido compartir su opinión también respecto a este conflicto, y ha dicho en un programa de radio que el proyecto de Putin de desplegar tropas en Ucrania lo vuelve un "pacificador" y es lo que podría hacer Estados Unidos en su frontera sur.

"Aquí hay un tipo (en referencia a Putin) que dice: 'Voy a declarar independiente a una gran parte de Ucrania (...) y nosotros vamos a ayudar a mantener la paz'. Hay que reconocer que es muy inteligente", argumentó.

Además, reconoció que conoció "muy bien" a Putin. "Me llevaba genial con él (...) Sabía que él siempre quiso Ucrania. Solía hablar con él sobre eso y le dije: 'No puedes hacerlo. No lo vas a hacer'", expresó.