Trump cuestiona la voluntad de paz de Putin tras reunirse con Zelenski en el Vaticano

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuestionó la voluntad del presidente ruso, Vladimir Putin, de poner fin al conflicto en Ucrania, tras reunirse en Roma con el mandatario ucraniano, Volodimir Zelenski, durante el funeral del papa Francisco.

A través de su red Truth Social, Trump expresó su inquietud tras los recientes bombardeos rusos sobre zonas civiles en Kiev. Señaló que no había justificación para tales ataques y manifestó su temor de que Putin estuviera "jugando" con él en lugar de buscar seriamente una salida negociada a la guerra.

Captura de pantalla Truth Social / @realDonaldTrump

“Solo estoy tratando de limpiar el desastre que me dejaron Obama y Biden, y qué desastre es. Dicho esto, no había razón para que Putin estuviera lanzando misiles a áreas civiles, ciudades y pueblos, en los últimos días. Me hace pensar que tal vez no quiera detener la guerra; solo me está tomando el pelo y hay que tratar con él de otra manera, ¿a través de 'sanciones bancarias' o 'sanciones secundarias'?”, dijo el mandatario en su publicación.

La reunión de 15 minutos entre Trump y Zelenski, celebrada en la Basílica de San Pedro antes del funeral, fue calificada por la Casa Blanca como "muy productiva", mientras que Zelenski afirmó que tenía el potencial de convertirse en un encuentro "histórico". Se trata del primer cara a cara entre ambos líderes desde su tenso enfrentamiento en la Casa Blanca el pasado febrero.

Durante el intercambio, Trump reiteró su postura de que Ucrania "no tenía cartas que jugar" en las negociaciones con Rusia. Aunque recientemente había sugerido avances hacia un posible acuerdo tras contactos de su enviado especial con Putin, sus últimas declaraciones mostraron escepticismo sobre la disposición real de Moscú para lograr la paz. Por su parte, según BBC, el Kremlin reiteró su apertura a entablar conversaciones "sin condiciones previas".

Imágenes del encuentro muestran a Trump y Zelenski en una conversación concentrada, acompañados en la basílica por líderes como el primer ministro británico, Sir Keir Starmer, y el presidente francés, Emmanuel Macron, quienes habrían contribuido a facilitar el diálogo.

Tras su encuentro con Trump, Zelensky sostuvo reuniones bilaterales con Macron, Starmer y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Los líderes europeos destacaron la necesidad de mantener el impulso hacia una "paz justa y duradera" en Ucrania.

Aunque Trump ha sugerido que Ucrania debería considerar concesiones territoriales como parte de un acuerdo de paz, Zelenski ha rechazado tajantemente esa posibilidad, aunque recientemente dejó entrever que un "alto el fuego total e incondicional" podría abrir nuevas oportunidades de diálogo.