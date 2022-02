Karol G posa sin maquillaje en su primera portada de Vogue y reivindica la belleza natural

Karol G es la nueva portada de la revista Vogue México y Latinoamérica en la edición de marzo y no podría aparecer más deslumbrante en la tapa de la publicación.

Cada día son más los rostros reconocidos los que posan sin filtros en sus cuentas de Instagram. Pero la Bichota fue un paso más allá al hacerlo en su primera portada de la revista Vogue, donde aparece con apenas maquillaje, mostrándonos su piel tal cual es y luciendo su verdadero yo.

La cantante colombiana decidió posar al natural sin prácticamente maquillaje reivindicando así la belleza natural. Una sesión de fotos con la que la artista nos recuerda que su éxito va más allá de su apariencia. Una decisión que tomó y que explicó al compartir las fotos que le hicieron para la revista luciendo diferentes estilismos.

"Así decidí salir: Poco maquillaje, simple, natural. Sentirnos cómodos como realmente somos es algo con lo que batallamos todos los días, por cómo “debemos” lucir, o debemos vernos según el estándar social. En esta ocasión quería que hablarán por mi, mi forma de pensar, el éxito de mi trabajo y de mi música y la seguridad que ha sido tan difícil construir con el pasar de los años. Valorar quiénes somos por encima de cómo nos vemos. Mi primera portada en Vogue", comentó la intérprete de "Mami".

Este mensaje de amor propio y empoderamiento que refleja en las fotos también lo transmitió en la entrevista que concedió a la publicación.

Karol G recordó cuando compartió una foto en la que se podían ver sus piernas llenas de celulitis. "Estaba temblando", confesó. Pero al abrir los comentarios y ver los aplausos que le dedicaron, sintió "una seguridad tremenda".

"Se volvió una misión tratar de llevar ese mensaje de seguridad, de querernos a nosotros mismos. Cuando tú no tienes a quién amar, estás tú misma. Tienes que quererte, tienes que levantarte, ponerte mamacita para ti, salir y sentirte la más chimba, ir al gimnasio y decir ‘ese cuerpo de verano a mí no me lo cuentan, sino que me lo aplauden a mí’. Es algo con lo que me despierto todos los días, que quiero compartir con los demás para que se sientan igual", comentó la artista.

Otro de los temas que abordó la artista fue su próximo proyecto dentro de la pequeña pantalla y es que debutará como actriz en la producción de Netflix sobre Griselda Blanca, interpretada por Sofía Vergara.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.