Rauw Alejandro y Farruko mandan fuerzas al reguetonero Ankhal tras ser herido en un tiroteo en Puerto Rico

Noticias tristes para el mundo del reguetón. El cantante de música urbana Anthony Mercado Díaz, conocido artísticamente como Ankhal, resultó herido gravemente de bala durante un tiroteo en Puerto Rico.

Además del joven cantante, un amigo suyo también fue herido durante el incidente, que ocurrió el martes por la noche.

Desde que se conoció la noticia, las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo para Ankhal, entre los que destacan los de Farruko y Rauw Alejandro, dos colegas y amigos que se mostraron preocupados por su salud y le dedicaron posts en sus perfiles de Instagram.

Uno de los primeros en reaccionar fue Farruko, que es dueño del sello discográfico al que pertenece Ankhal. El artista puertorriqueño comentó que considera al joven como su hijo y hasta aseguró sentirse culpable.

"Hijo mío, porque siempre te he visto como mi hijo con amor y respeto. No he parado de orar por ti desde que me enteré de lo que te sucedió, le doy gracias a Dios que sigues con vida. Quiero que sepas que te amo, siempre te he tratado de aconsejar porque siempre he querido el bien para ti. Me duele en el alma esta situación si sigues aquí en esta tierra es por que Dios tiene un trato contigo muy especial", comenzó expresando con tristeza Carlos Efrén, que acompañó sus palabras de una foto de ellos juntos.

"Me siento hasta culpable por que yo te abrí las puertas a la fama y a pesar que lo hice con buenas intenciones, esto no todo el mundo lo sabe manejar. Creo que Dios tiene un propósito grande conmigo y con muchos de lo que están o han pasado por @carbonfibermusicinc. Te amo DTB y te cuidé siempre y espero que esta prueba que te puso el destino le saques el mejor provecho, volviste a nacer", concluyó Farruko.

Rauw Alejandro también compartió una foto con el joven cantante y, además, desveló que están a punto de estrenar una canción juntos.

"Ayer no se durmió con esta mala noticia. Mi bro está delicado de salud en el hospital y 2 días antes de la sorpresa que le tenemos a nuestros fans. De los chamakitos más talentosos de la nueva. To' lo que tengo con el brother es fuego y no le vamos a bajar. Tienes que recuperarte hermanito @ankhalcfm Oro por ti y los tuyos", escribió.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.