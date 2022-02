'Estoy bien, peleando', dice a su padre un soldado de origen cubano en Ucrania

'Estoy bien, peleando', afirmó a su padre un soldado de origen cubano en el frente de Ucrania, donde se libran duros combates contra las tropas rusas que invadieron el país.

La familia de Juan Alberto, este joven nacido en Ucrania, afirmó estar muy preocupada por la invasión rusa, que los ha separado y ha puesto en peligro la vida del combatiente.

Eloy Leiva, el padre, es un cubano que llegó a esa nación hace 37 años y allí nacieron sus hijos, contó en declaraciones a Telemundo 51.

Relata que cuando iniciaron los bombardeos él se encontraba en Kiev por motivos de trabajo y ha quedado varado en la capital.

El resto de la familia vive en la ciudad de Odessa, donde se esperan ataques de las tropas rusas este sábado; mientras su hijo Juan Alberto, de 24 años, se encuentra en el frente de batalla.

Al hablar del joven afirma que se comunican por mensajes de texto: "Él no llama, no puede hablar, pero nos escribe. Yo le pregunto, ¿cómo estás? Y él me dice, bien".

"Ayer me puso: 'bien, peleando'. Sí, se me rompe el corazón, por un lado tiene que hacerlo, pero por otro lado…", señaló entristecido.

Juan Alberto fue asignado a la ciudad de Mariupol, al sureste de Ucrania, en el óblast de Donetsk, donde se desarrollan algunos combates.

Leiva señala que en Kiev "se siente la presión de la guerra".

Relata que escucha los misiles a lo lejos aunque ninguno ha caído cerca de él.

Su hija Liudmila Leiva, hermana de soldado ucraniano, denunció que los soldados rusos están atacando las ciudades y matando a civiles.

"Están atacando también a las ciudades y están matando a los ucranianos, soldados hombres, mujeres, niños. La gente está lógicamente nerviosa, algunos rabiosos", subrayó.

"Estamos pidiendo al mundo, al mundo civilizado, a los países democráticos, que presten mucha atención a lo que está pasando", explicó.

Hasta el momento, Cuba se ha pronunciado del lado de Rusia y ha justificado la invasión contra las ciudades ucranianas.

Oleksandr Kalinchuk, encargado de negocios de la embajada de Ucrania en la isla, calificó este sábado de “inaceptable” la postura que ha mantenido el gobierno de La Habana en relación con la invasión de Rusia a su país.

El diplomático pidió a los cubanos que muestren su solidaridad con Ucrania para intentar forzar un cambio en la postura oficial de la isla.

"Hoy hace una hora tuve una reunión con el Ministerio de Relaciones Exteriores y estábamos hablando sobre este llamamiento oficial del MINREX. Claro que no está bien para los ucranianos ni es aceptable. En este momento tenemos una clara invasión de las tropas rusas en Ucrania", dijo Kalinchuk en declaraciones a la cadena America Tevé.

Hasta el momento la Embajada de Cuba en Ucrania se mantiene en funciones y su personal diplomático permanece en contacto con los ciudadanos residentes en ese país, informó por su parte la cancillería.