Pelotero cubano residente en Ucrania dice que se presentará como voluntario para combatir

Raidel Arbelay Becerra, pelotero cubano residente en Ucrania desde 1996, dice que se presentará como voluntario para combatir porque no quiere “quedar como una rata” mientras “los soldados ucranianos están cayendo”.

“Nunca hubiera pensado que en el país que me dio cobijo, Ucrania, iba a ocurrir lo que está ocurriendo ahora”, dijo Raidel en declaraciones para el portal deportivo Swing Completo.

Explicó que decidieron salir del refugio donde estaban en Kiev y que ahora se desplazan en el bus de su suegro rumbo a alguna frontera.

“Mis planes ahora son acercar a mi familia a la frontera húngara, alemana o polaca y luego regresar a Kiev”, dijo Arbelay Becerra, quien viaja junto a su esposa, sus dos hijos y sus suegros.

“Yo hace tres días atrás me dirigí a los puntos de reserva para incorporarme al ejército ucraniano, pero al tener yo doble ciudadanía me dijeron que por ahora no era necesario, que por ahora están por la parte ucraniana”, indicó.

No obstante, explica que ahora tras dejar a su familia a salvo, regresará a presentarse como voluntario.

“No sé si me van a entender o no, pero no me sentiría bien si yo me alejara y saliera del país, viendo cómo los soldados ucranianos están cayendo. No me lo perdonaría. No quiero ser héroe. No digo que no tengo miedo, tengo miedo por mí y por mi familia, pero no quiero quedar como una rata”, añadió.

Raidel Arbelay -quien tiene 51 años y estuvo jugando en la selección nacional de Ucrania hasta el 2010- precisó que un avión fue derribado muy cerca de su casa recién comenzado el conflicto el pasado 24 de febrero.

Después de ese incidente se atrincheraron muy cerca del metro, donde estaban “tratando de ayudar a muchas personas que estaban en pánico”, hasta que decidieron salir de allí.

El cubano opinó que “Putin no está defendiendo a nadie", que no está saliendo en defensa de los rusos de esas provincias que según dice quieren separarse de Ucrania, sino que en realidad quiere recuperar todo lo que perdió cuando hace 8 años fue derrocado el presidente de Ucrania, que era prorruso.

Raidel Arbelay, quien nació en poblado villaclareño de San Juan de los Yeras, de donde mismo es Rolando Arrojo, se despidió con un saludo para todos los cubanos y en especial para los amantes de la pelota.