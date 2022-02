Trump ratifica su intención de postularse en 2024: "Lo haremos de nuevo"

El ex presidente de Estados Unidos Donald Trump mostró su intención de postularse a la presidencia del país en las elecciones de 2024.

El sábado, durante la Conferencia de Acción Política Conservadora 2022 (CPAC, por sus siglas en inglés), celebrada en Florida, Trump aseguró que derrotará a Joe Biden en los próximos comicios presidenciales.

"Lo hicimos dos veces y lo haremos de nuevo. Lo haremos de nuevo una tercera vez", dijo, haciendo alusión a su victoria en 2016 y a las elecciones de 2020, que él sigue considerando un fraude.

El magnate norteamericano retoma su propósito de volver a la Casa Blanca días después que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, haya ordenado la invasión a Ucrania, un acontecimiento que Trump aprovechó para lanzar promesas.

"Con Bush, Rusia invadió Georgia; con Obama, Rusia invadió Crimea; con Biden, Rusia invadió Ucrania. Me presento como el único presidente del siglo XXI que vigila que Rusia no invada otro país", aseguró.

El líder político de 75 años calificó de "atrocidad" y "vergüenza" que Rusia esté "diezmando" a los ucranianos, y subrayó que para que "el mundo esté en paz, se necesita un Estados Unidos fuerte" y no uno "débil", como el de ahora.

El acto de Florida no puede considerarse como el lanzamiento oficial de una campaña presidencial de Trump para 2024. De hecho, aunque hizo varias promesas para cuando hipotéticamente regrese al poder, no dijo expresamente que se presentará.

Para volver a ser candidato oficial a la presidencia de Estados Unidos tendrá primero que disputar el liderazgo en las primarias del Partido Republicano.

En su discurso de casi una hora y media, Trump dijo que "perder no es una opción" para los republicanos, tanto en las elecciones intermedias de 2022 como en las generales de 2024, y afirmó que no solo "tienen el deber de ganar", sino de asegurarse que el proceso no sea "amañado".

En su intervención, retomó sus críticas a Joe Biden, acusándolo de haber causado un "caos" y un "desastre" en el país durante su primer año de mandato.

Trump señaló que debido a las políticas del dirigente demócrata, Estados Unidos ha perdido la seguridad fronteriza, y aseguró que él es capaz de recuperarla. Dijo que terminará en tres semanas el muro en la frontera con México para poner fin a la entrada de "millones de inmigrantes ilegales" al país.