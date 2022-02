Selena Gomez se cae en la alfombra roja de los SAG Awards 2022

Selena Gomez fue una de las grandes protagonistas de los SAG Awards 2022 que se celebraron este domingo. Una entrega de premios en la que la cantante desfiló con un espectacular look negro que se robó todas las miradas.

Sin embargo, hubo un momento de susto durante su paso por el photocall, donde sufrió un pequeño percance...

La cantante estaba en la alfombra con unos altos tacones negros cuando al parecer uno de ellos le jugó una mala pasada y cayó de rodillas. De la caída por suerte se recuperó rápido gracias a la ayuda de una persona que estaba a su lado y evitó que fuese peor.

Por las imágenes se deduce que los culpables de este traspié fueron sus tacones, ya que uno se le cayó del pie y el otro se lo quitó en cuanto se levantó.

Aún así, este pequeño incidente no logró eclipsar el espectacular look que lució la artista y que fue de los más aplaudidos de la noche.

La intérprete de "Lose you to love me" llevó un vestido de terciopelo de Oscar de la Renta con mangas abullonadas que adornó con algunas joyas Bulgari que terminaron de hacer de este look uno para el recuerdo.

Selena no quiso correr el mismo riesgo al subirse al escenario durante la entrega de galardones, ya que se quitó los tacones para presentar uno de los premios junto a Martin Short. La joven se subió descalza a la tarima para entregar la estatuilla e incluso bromeó con llevar bótox junto a su compañero.

Desde luego, con la soltura que solo dan los años ante cámaras, la intéprete manejó todo como una estrella. ¡Grande, Selena!

