Embajador de Ucrania en la ONU lee mensajes de un soldado ruso antes de morir: “Mamá, tengo miedo”

El embajador de Ucrania ante la ONU, Sergiy Kyslytsya, leyó en la Asamblea General este lunes los mensajes de un soldado ruso a su madre antes de morir en combate, con el cual ejemplificó la magnitud de la tragedia causada por la invasión ordenada desde Moscú.

“Mamá, ya no estoy en Crimea. Ya no estoy haciendo maniobras de entrenamiento”, leyó del chat el funcionario.

“¿Dónde estás? ¿Qué ha pasado?”, preguntó la madre.

“Mamá, estoy en Ucrania. Aquí hay una guerra de verdad. Tengo miedo. Estamos bombardeando todas las ciudades, incluso a civiles”, decía el joven.

“Nos dijeron que nos darían la bienvenida [en Ucrania]. Pero se están lanzado frente a nuestros tanques. Lanzándose debajo de las ruedas para que no podamos seguir avanzando. Nos llaman fascistas. Mamá, esto es muy duro”, continuó el soldado, quien posteriormente murió en combate, aseguró Kyslytsya en su intervención ante la Asamblea General.

Con este mensaje, el embajador quiso visualizar la magnitud de la tragedia que están viviendo familias rusas y ucranianas.

Al menos 4.500 soldados rusos han muerto en Ucrania desde el jueves, cuántas madres están sufriendo, apuntó.

Este lunes la ONU se reunió de emergencia para analizar la crisis en Ucrania luego de que Rusia ordenara una invasión armada el jueves.

La Asamblea fue convocada por Ucrania y aprobada el domingo.

El país invadido reclamó este lunes apoyo a la comunidad internacional desde Naciones Unidas, y dijo que si el país no sobrevive a la invasión rusa, tampoco lo hará la propia ONU.

"Si Ucrania no sobrevive, la paz internacional no sobrevivirá. Si Ucrania no sobrevive, Naciones Unidas tampoco sobrevivirá. No se hagan ilusiones", dijo Kyslytsya.

Asimismo, comparó el conflicto con el inicio de la Segunda Guerra Mundial y al presidente ruso, Vladímir Putin, con el entonces líder alemán, Adolfo Hitler.