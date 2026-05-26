Marco Rubio: «La guerra entre Rusia y Ucrania debe terminar»

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó este martes que la guerra entre Rusia y Ucrania «necesita llegar a su fin» y que Washington está «listo y preparado para facilitar» ese desenlace, según declaraciones publicadas por el Departamento de Estado en su cuenta oficial de X.

Rubio hizo las declaraciones a bordo del avión oficial, ante periodistas que lo acompañaban en el tramo final de su gira diplomática por India, que concluye hoy con su participación en la 11ª reunión ministerial del Quad en Nueva Delhi junto a los cancilleres de India, Australia y Japón.

El contexto inmediato fue una nueva escalada en el conflicto: el pasado domingo, Rusia lanzó lo que las autoridades ucranianas describieron como el mayor bombardeo con misiles del año, incluyendo, según Ucrania, el misil balístico hipersónico Oreshnik, que dejó dos muertos y al menos 91 heridos en Kiev, con daños en edificios residenciales, escuelas y un mercado.

Este lunes, otro misil ruso impactó en Derhachi, en la región de Járkiv, causando al menos dos muertos y decenas de heridos, según balances preliminares.

«Bueno, esto es lo que ocurre en estas guerras. Simplemente siguen escalando. Viene un gran ataque de un lado y luego una respuesta aún mayor del otro. Y así es como estas situaciones se descontrolan y continúan», dijo Rubio.

«Por eso esta guerra tiene que terminar. Cada vez que vemos estos grandes ataques de un lado al otro, es un recordatorio de por qué esta es una guerra terrible que ya ha durado más que la Segunda Guerra Mundial y necesita llegar a su fin», añadió.

El secretario de Estado subrayó que Estados Unidos mantiene su disposición a mediar: «Estamos listos y preparados para hacer todo lo que podamos para ayudar a facilitar el fin de esta guerra. Y esperamos que en algún momento se presente la oportunidad de volver a desempeñar ese papel».

Las declaraciones refuerzan la línea diplomática que Rubio ha sostenido desde el inicio de la administración Trump. El pasado domingo, la jefa de política exterior de la Unión Europea, Kaja Kallas, afirmó que Rusia «aterroriza a Ucrania con ataques deliberados contra los centros de las ciudades».

El 24 de mayo, en una conferencia de prensa conjunta con el canciller indio S. Jaishankar, Rubio ya había señalado que el conflicto no puede resolverse militarmente y que la única vía es la negociación, reiterando la propuesta de un alto el fuego de 30 días y señalando que el siguiente paso era que Moscú aceptara la propuesta.

Esta postura es coherente con la trayectoria diplomática de Rubio en el conflicto: en febrero de 2025 habló con el canciller ruso Serguéi Lavrov buscando una salida negociada, y en enero de 2026 celebró el lanzamiento de la «junta de paz» de Trump para Ucrania.