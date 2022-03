Shakira confiesa el motivo por el que realmente pelea con Gerard Piqué

Shakira y Gerard Piqué forman uno de los tándems más estables y sólidas del mundeo del entretenimiento y el deporte. Llevan más de diez años juntos y fruto de su relación son sus hijos Milan y Sasha. Pero como en todas las parejas, siempre hay temas de conflicto y la cantante y el futbolista no son la excepción...

Según reveló la colombiana en una entrevista en el podcast 'Welcome to Planet Weirdo' hay un tema que después de años juntos sigue causando conflicto entre los dos: la impuntualidad de la artista.

Charlando sobre la canción "Don’t Wait Up", le preguntaron cuánto esperaría por alguien y su respuesta fue la siguiente: "Mi pobre esposo, novio, el padre de mis hijos, como lo quieras llamar, me tiene que esperar mucho tiempo. Está cansado de esperarme", revelando así que este tema es controvertido en su relación.

"El tiempo colombiano no es el mismo que el tiempo catalán. Él es muy estricto, muy puntual", continuó explicando la intérprete de "Waka Waka", que a pesar de haber mejorado su puntualidad desde que está con Gerard Piqué, reconoce que las veces que realmente pelean porque ella llega tarde y él está esperándole.

La famosa cantante también aseguró que su noción del tiempo se ha visto afectada por su carrera, ya que para ella no existen los fines de semana ni los días entre diario. "Siempre he estado trabajando, no importa si tengo que trabajar un sábado o un domingo o un lunes, es lo mismo. Así que he perdido completamente la noción del tiempo", comentó.

A pesar de esta diferencia entre ellos, Shakira y Gerard Piqué hacen funcionar a su relación y parece que no es un tema que les afecte demasiado. Además, seguro que hay más de uno que se siente identificado con alguna de las dos partes...

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.