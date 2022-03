Camila Cabello cumple 25 años y lo celebra anunciando la fecha de estreno de su álbum "Familia"

Camila Cabello está de celebración. La cantante cubana llega a los 25 años este 3 de marzo y para celebrarlo por todo lo alto mañana lanzará su próxima canción, "Bam Bam", una colaboración con Ed Sheeran que promete ser toda una bomba musical.

Pero no se quedan ahí las sorpresas con la artista nacida en Cojímar, porque además de sacar este adelanto del que será su próximo álbum, también anunció la fecha en la que saldrá "Familia", el que será su trabajo más personal hasta la fecha.

Será el próximo 8 de abril cuando vea la luz este trabajo discográfico tan especial para ella en el que profundizará en sus raíces y que tiene a todos expectantes.

Pero mientras que llega el momento de poder disfrutar por completo de este disco, el próximo estreno de Camila Cabello está a la vuelta de la esquina. Será este mismo viernes cuando lance "Bam Bam", un tema en el que colabora con uno de los artistas que más admira: Ed Sheeran.

Una canción que no es solo regalo para ella, sino también para sus millones de seguidores que están deseando poner a todo volumen este tema.

"Bam Bam", al igual que "Don't Go Yet" y "Oh Na Na" (con Myke Towers y Tainy), formarán parte de "Familia", que también incluirá una canción con el cubano Yotuel Romero llamada "Lola".

¿Tienes ganas de escuchar lo próximo de Camila Cabello?

