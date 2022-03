Putin aconseja a países vecinos de Rusia que no intensifiquen las tensiones

Foto © Twitter / President of Russia

El presidente de Rusia Vladimir Putin instó este viernes a los países vecinos a no intensificar las tensiones, tras ocho días de dar la orden de invadir militarmente a Ucrania.

"No hay malas intenciones hacia nuestros vecinos. Y también les aconsejo que no escalen la situación, que no introduzcan ninguna restricción. Cumplimos todas nuestras obligaciones y seguiremos cumpliéndolas", dijo Putin en la televisión estatal.

El mandatario señaló que no hay "ninguna necesidad" de empeorar las relaciones con otros gobiernos del área.

"Todas nuestras acciones, si surgen, siempre surgen exclusivamente en respuesta a algunas acciones inamistosas contra la Federación Rusa", subrayó.

Estas declaraciones de Putin, hechas desde su residencia en las afueras de Moscú, se producen un día después de que Rusia y Ucrania acordaran corredores humanitarios para civiles.

En la segunda ronda de negociaciones celebradas en Bielorrusia, dirigidas a tratar de encontrar una vía diplomática que ponga fin a la guerra, las partes no llegaron a un acuerdo de alto al fuego, pero negociaron un formato de corredores humanitarios para la salida de civiles ucranianos del país, que implica un alto al fuego temporal para permitir la evacuación.

El jueves, el presidente ruso aseguró que "la operación militar" en Ucrania es un éxito y que sus soldados son ejemplo de "heroísmo".

En una alocución compartida por el canal de YouTube de RTVE, Putin dijo que los "neonazis" ucranianos usan a la población civil como escudo humano y a estudiantes extranjeros como rehenes, sin dar evidencias para respaldar sus acusaciones.

También aseguró estar orgulloso de ser parte del pueblo plurinacional de Rusia, y que ucranianos y rusos son un solo pueblo.

Según el diario español El País, afirmó que la invasión de Ucrania se está desarrollando "estrictamente según el plan" y que los objetivos "están siendo cumplidos".

De acuerdo con este medio, tras un encuentro con su Consejo de Seguridad, Putin anunció una paga adicional de cinco millones de rublos (unos 46,000 dólares al cambio actual) para las familias de los militares muertos durante la invasión de Ucrania, la cual se sumará a los 7,4 millones de rublos (68.200 dólares) que tenían asignados por contrato.