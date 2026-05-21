Rusia afirma que mantiene contacto con el régimen cubano «en todos los asuntos de interés»

La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zajárova, declaró este jueves que Rusia «mantiene contacto con Cuba en todos los asuntos de interés para nuestros dos países».

En respuesta a una pregunta de Reuters sobre si el régimen cubano había solicitado ayuda militar a Moscú, Zajárova fue deliberadamente ambigua, evitó confirmar o desmentir una solicitud concreta de asistencia militar, pero reafirmó la solidaridad plena de Moscú con La Habana en un momento de máxima tensión entre Washington y el régimen de Miguel Díaz-Canel.

Además, Zajárova desmintió categóricamente un reportaje de Axios que afirmaba que Cuba habría adquirido más de 300 drones militares de Rusia e Irán desde 2023, con posibles planes de emplearlos contra la base naval de Guantánamo, buques militares estadounidenses y posiblemente Key West, Florida.

La portavoz rusa calificó ese reportaje de «ficción» en el marco de una «guerra de información».

El informe de Axios, publicado el pasado domingo y basado en inteligencia clasificada estadounidense, también señalaba que hasta 5,000 soldados cubanos habrían combatido para Rusia en Ucrania, con Moscú pagando unos 25,000 dólares por cada combatiente desplegado, y que algunos habrían transmitido conocimientos sobre guerra de drones a mandos militares en La Habana.

Zajárova aprovechó la rueda de prensa para condenar la presión de Washington sobre la isla y reafirmar el respaldo ruso al régimen.

«Cuba sigue sometida a una brutal presión económica por parte de Estados Unidos», denunció.

La diplomática calificó las sanciones impuestas por la administración Trump a principios de mayo como parte de un intento de «estrangulamiento económico» de la isla, y describió las políticas de Washington como «una encarnación cínica de una Doctrina Monroe revivida».

«Reafirmamos nuestra plena solidaridad con Cuba y condenamos enérgicamente cualquier intento de injerencia flagrante en los asuntos internos de un Estado soberano, la intimidación y el uso de medidas restrictivas ilegales, amenazas y chantaje», concluyó.

Las declaraciones rusas llegan un día después de que Trump advirtiera que Estados Unidos no tolerará a Cuba como Estado que alberga operaciones hostiles a tan solo noventa millas de su territorio, en un mensaje presidencial emitido con motivo del Día de la Independencia de Cuba.

Politico informó el 19 de mayo que el Pentágono y el Comando Sur habrían iniciado planificación de escenarios militares contra Cuba, desde ataques aéreos puntuales hasta una invasión terrestre.

El respaldo ruso al régimen cubano tiene una base jurídica formal: en marzo de 2025 ambos gobiernos firmaron un acuerdo intergubernamental de cooperación militar, ratificado por Putin como ley el 15 de octubre de 2025.

El 15 de mayo, el canciller ruso Serguéi Lavrov prometió «respaldo político, diplomático y material» a Cuba al reunirse con Bruno Rodríguez Parrilla al margen de la cumbre de cancilleres de los BRICS en Nueva Delhi.

Analistas rusos han señalado, sin embargo, que Moscú —inmerso en la guerra de Ucrania— solo puede ofrecer apoyo político real a La Habana, sin capacidad de un rescate económico o militar comparable al de la era soviética.