Putin amenaza a Letonia y países de la OTAN con represalias por supuesto despliegue de drones ucranianos

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El Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia (SVR) publicó este martes un comunicado oficial en el que amenazó directamente a Letonia y otros países miembros de la OTAN con represalias, alegando que Ucrania planea lanzar drones contra territorio ruso desde bases militares letonas, en lo que Moscú calificó de «ataques terroristas».

El comunicado, difundido en español por la Embajada de Rusia en Cuba a través de su página de Facebook, afirma que personal ucraniano de la Fuerza de Sistemas No Tripulados ya habría sido desplegado en cinco bases militares letonas: Adazi, Selija, Lielvarde, Daugavpils y Jekabpils.

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La amenaza central del comunicado es explícita: «La pertenencia a la OTAN no exime a los cómplices terroristas de la represalia merecida».

El SVR también advirtió que «las coordenadas de los centros de toma de decisiones en territorio letón son bien conocidas», en una referencia que apunta directamente a instalaciones gubernamentales y militares del país báltico.

La respuesta de Riga fue inmediata y categórica. La ministra de Exteriores letona, Baiba Braže, rechazó las acusaciones en la red social X con dos afirmaciones directas: «Letonia NO cede su espacio aéreo para ataques contra Rusia» y «Rusia miente otra vez».

Ucrania también negó las acusaciones, señalando que sus fuerzas no operan desde territorio ni espacio aéreo letón.

El mismo día, el embajador ruso ante la ONU repitió estas acusaciones ante el Consejo de Seguridad, elevando el episodio al plano multilateral y ampliando su alcance propagandístico.

El comunicado del SVR se produce en un contexto de escalada sostenida en la región báltica. Este mismo martes, un caza de la OTAN derribó por primera vez un dron —presuntamente ucraniano— en el espacio aéreo de Estonia, entre las localidades de Võrtsjärv y Põltsamaa, en un incidente que Moscú instrumentalizó de inmediato para reforzar su narrativa.

Los antecedentes son numerosos. El 25 de marzo de 2026, dos drones ucranianos entraron accidentalmente en espacio aéreo de Letonia y Estonia durante un ataque masivo contra Rusia. En abril, Rusia publicó una lista de 21 empresas europeas fabricantes de drones para Ucrania, incluyendo instalaciones en Letonia, que Dmitri Medvedev describió como «lista de objetivos potenciales» con la amenaza: «Duerman bien, socios europeos».

El 18 de marzo, Rusia violó el espacio aéreo de Estonia con un caza Su-30SM. El 7 de abril, cazas portugueses de la OTAN interceptaron un avión militar ruso Il-76 sobre el mar Báltico, en el primer operativo de ese tipo del destacamento portugués en Estonia.

La difusión del comunicado del SVR en español a través de la Embajada rusa en Cuba apunta a una estrategia deliberada de amplificación en América Latina, utilizando canales diplomáticos como plataforma de guerra informativa.

Letonia es miembro de la OTAN desde el 29 de marzo de 2004, lo que significa que cualquier ataque contra su territorio podría activar el Artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte, que establece que una agresión contra un aliado es una agresión contra todos. La amenaza rusa desafía abiertamente ese principio de defensa colectiva.