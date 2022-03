Marc Anthony lanza su álbum "Pa'lla Voy' y el videoclip de "Nada de Nada"

Marc Anthony está de estreno y por partida doble. El Salsero de Oro acaba de lanzar su más reciente trabajo discográfico, que lleva el título de uno de sus sencillos "Pa'lla Voy". Un proyecto muy especial para el artista que viene con mucha salsa y ritmos tropicales.

Pero además de poner a disposición de todos sus fans las canciones de este álbum en las plataformas digitales, Marc Anthony estrenó en su canal de Youtube el videoclip de su sencillo "Nada de nada", que forma parte de su nuevo álbum.

El famoso artista anunció emocionado la salida de este disco en sus redes sociales, donde expresa lo feliz que se siente tras haber materializado este nuevo álbum. "Cuando llegamos al estudio a grabar este álbum estaba lleno de inspiración, tuve tiempo de absorber estas canciones, enamorarme de ellas y crear lo que ahora pueden escuchar", comentó en Instagram.

Este nuevo disco cuenta con nueve canciones, dos de ellas ya conocidas por sus fans. Hablamos del primer sencillo "Pa'lla Voy" y "Mala", coescrita por el cubano Lenier Mesa.

A estas ahora se unen ahora "Yo le mentí", "No se quita", "El amor no tiene sexo", "Gimme Some More", "El que te amaba" y por supuesto, "Nada de Nada", la carta de presentación de este estreno que pone muy felices a los fans del neoyorquino de orígenes puertorriqueños.

Y tú, ¿Tienes ya una favorita?

