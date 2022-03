Yeny Valdés sobre mujeres que hacen música cubana: Siempre ha sido más difícil para nosotras

La cantante Yeny Valdés, quien fuera vocalista de los Van Van, aseguró que las mujeres que hacen música cubana siempre han tenido más dificultades para que se reconozca su talento.

"No han cambiado mucho las cosas para la mujer que hace música cubana dentro de un colectivo de hombres. Siempre ha sido más difícil para nosotras y en ocasiones no basta tener los temas pegados, tienes que vivir demostrando constantemente tu valía, soportando el peso de los comentarios sobre tu espalda", dijo la cantante en su perfil de Facebook.

Valdés contó a sus seguidores que desde niña descubrió que le gustaba cantar, pero según fue creciendo entendió que alcanzar el triunfo no sería fácil, sobre todo en la industria de la música cubana, dominada por hombres.

"Nadie me ha pedido un consejo, pero quiero decirle a Yeny ¡Lo siento!. No debí haber dudado nunca. Los temas que por machismo no me dieron, se los perdió la vida y me los perdí yo. Mujeres... ¡Valoren su talento! La música, la rumba, la timba, la balada, son femeninas", dijo y sonrió.

Sus seguidores han respondido con emotivos comentarios. Incluso otras músicos cubanas han confirmado su sentir.

"Toda la verdad en tus palabras. Te entiendo perfectamente porque yo también soy cantante. Y admiradora tuya. Eres especial bendiciones", dijo una cubana.

Otra seguidora comentó: "Eres una mujer, cantante, rumbera preciosa con un carisma espectacular y una voz de acero. Eres cubana por naturaleza. Muchas felicidades y bendiciones. Tú fuiste, eres y serás vanvanera. Que Dios, la Virgen y los Orichas te protejan siempre".

La cantante inició el 2022 agradeciendo a sus seguidores en redes sociales y aseguró que son su mayor inspiración.

"Quiero que sepan que estoy muy agradecida con ustedes, que aunque no los conozco personalmente mis deseos de que estén bien son sinceros y de todo corazón. Gracias por hacerme tan feliz y sentir que ustedes son mi motivación mayor", les dijo.

Valdés anunció en sus redes sociales un próximo concierto este 12 de marzo en Oakland, Estados Unidos.

También aprovechó su publicación este fin de semana en Facebook para comentar anécdotas de su infancia, de cómo se disfrazaba para cantar y se imaginaba a sí misma saliendo por la televisión. Ese sueño lo consiguió y se robó el corazón de los cubanos con su voz y su talento.

Un buen día se impuso ante el público de la isla cantando en los Van Van, una orquesta que históricamente había sido solo hombres. Su entrada en la agrupación no fue para hacer los coros, logró tener sus propias canciones y contribuyó a cambiar la imagen de la música cubana.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.