Yeny Valdés agradece a EE.UU. y a Olofi tras visita al neurólogo

La popular cantante cubana Yeny Valdés agradeció a EE.UU. y a Olofi tras una visita de rutina al neurólogo para chequear una condición que padece.

“Hoy fui al hospital; me correspondía mi turno con el neurólogo cada seis meses. Gracias a Olofi; todo bien. Pero estando allí esperando, yo pensaba… Deberíamos dar una vueltecita de vez en cuando por estos lugares, incluso con nuestros hijos, para aprender a valorar lo que tenemos y paremos de quejarnos tanto”, dijo la exintegrante de la orquesta Van Van.

Valdés, que tuvo que abandonar Van Van cuando emigró a EE. UU. en 2017, agradeció a ese “gran país por la impecable atención médica”.

“Que Olofi ponga su mano y no nos falte nunca la voluntad y la medicina para curar al que sufre y pena. Fe esperanza y caridad”, concluyó.

En 2022, Valdés había revelado que padecía una afección neurológica producto del trauma que le supuso abandonar Cuba.

“Producto de un proceso de depresión leve que sufrí al llegar a este país y tantos cambios bruscos para mí; mi salud me pasó factura y como consecuencia mi mano izquierda me tiembla un poquito cuando estoy bajo estrés o nerviosa. Fuimos al neurólogo; no tengo nada grave pero si tengo citas cada 6 meses para ver que todo está bajo control”, explicó en aquel entonces.

La cantante ha sido una crítica ferviente del régimen de La Habana.

El pasado fin de año, optó por solidarizarse con el pueblo de Cuba y no celebrar la Navidad, ya que consideró que sus compatriotas bastante que sufren dentro de la isla y no están en condiciones de festejar dichas fechas.

Junto a una imagen suya en blanco y negro y con rostro visiblemente serio, la artista escribió en su cuenta de Facebook de manera contundente: “Si Cuba sufre, sufro con ella. Nada que festejar”.